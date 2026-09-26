Méndez aboga por equiparación de municipios y advierte que el IBI no impacta en beneficios de todos

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, alertó sobre la complicada situación financiera que enfrentan diversos gobiernos locales.

Frente a este escenario, Méndez respalda la iniciativa que busca una equiparación para los municipios subsidiados.

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Con respeto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Méndez precisó que no repercute de manera equitativa en todos los distritos.

Aclaró que la gran mayoría de los municipios subsidiados no se ven beneficiados por el aumento, debido a que están ubicados en zonas con nula o muy baja actividad económica que les permita generar ingresos propios.

La funcionaria advirtió que mantener a las alcaldías con severas limitaciones presupuestarias afectará de forma directa la prestación de servicios básicos esenciales para la ciudadanía, como la recolección de desechos y el mantenimiento de infraestructuras comunitarias.

Méndez aboga por realizar un ajuste e incrementar la asignación base a un mínimo de 500,000 dólares para los municipios subsidiados, incluyendo a tres distritos que históricamente no han recibido subsidios.

Recordó que este esquema de distribución debía ser revisado por ley cada dos años, por lo que urgió a las autoridades a saldar esta deuda pendiente.