La Defensora del Pueblo, Angela Russo, expresó la intención de la entidad de traspasar, donar o subastar un automóvil de lujo de la marca Lincoln que data de administraciones anteriores.

Russo señaló que mantener en funcionamiento dicho vehículo representa un gasto ineficiente para el presupuesto de la institución.

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"Solo arrancarla nos cuesta un montón de plata porque gasta mucho dinero y es un carro que nosotros no usamos", afirmó la funcionaria, destacando la desproporción entre los costos operativos del automóvil y las verdaderas necesidades de la entidad.

La funcionaria enfatizó que la Defensoría del Pueblo no requiere vehículos de esta categoría, sin importar si son antiguos o nuevos.

En su lugar, puntualizó que la prioridad de la institución es contar con vehículos de trabajo operativos y adecuados para trasladarse al campo y cumplir con el mandato de protección de los derechos humanos.

Ante la consulta sobre el destino de la unidad, la titular de la entidad manifestó su disposición para donarlo a otra institución que pueda aprovecharlo o proceder con su subasta, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos.