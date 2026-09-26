Cigarrillos, cervezas y desodorantes, entre otros artículos, fueron decomisados por inspectores aduaneros de la provincia de Colón, como resultado de un operativo de rutina realizado en el corregimiento de Barrio Sur, en la ciudad atlántica.

La acción inició durante una diligencia de allanamiento en varios locales comerciales, donde los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) lograron detectar cartones de cigarrillos de marcas variadas, cervezas y sobres de papel de envolver marca Blunt Wrap de presunto contrabando.

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La mercancía se encontraba dentro de un local comercial. Al ser consultado el responsable del negocio sobre la procedencia de los productos, no pudo explicar ni presentar documentación que avalara la legalidad de los mismos.

Diligencia de la DPFA y traslado a Aduanas

Ante esta irregularidad, la mercancía fue retenida y trasladada a las instalaciones aduaneras de la Zona Norte de la Autoridad Nacional de Aduanas, para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.

Detalle de la mercancía retenida

El informe oficial detalló que la mercancía de presunto contrabando retencionada en el corregimiento de Barrio Sur consiste en: