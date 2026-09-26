Darién colonial: el viaje artístico que revive la memoria de la selva

Una exposición pictórica que se inaugura este sábado en Panamá imagina la selva del Darién durante el periodo de la Conquista en el siglo XVI para cuestionar la mirada colonial plasmada en antiguos manuscritos españoles sobre esa ahora frontera natural con Colombia, mientras interroga los silencios históricos de sus relatos.



En la obra 'Mar Tenebroso, Selva Indomable' -que abre al público en el Museo del Canal-, la artista panameña Isabel De Obaldía recrea mapas, animales desmesurados, bestias, cuerpos heridos y figuras históricas indígenas bajo un abanico de colores que recorren una etapa clave de la historia del istmo centroamericano.



"También he tratado de hacerlo relativamente abierto para que se preste a que el público pueda formar sus propias conclusiones", relata a EFE De Obaldía mientras un grupo de trabajadores apresura con delicadeza los últimos detalles de la exposición.



La propuesta artística nace de una investigación de De Obaldía en el archivo cartográfico del Museo del Canal y en relatos coloniales de cronistas españoles como Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas, además de textos de la etnohistoriadora estadounidense Kathleen Romoli.



"Sabemos que el archivo está parcializado, que hay muchísimos puntos de vista y voces ausentes de él", advierte la directora ejecutiva del museo, Ana Elizabeth González, al señalar que, aunque el arte no puede hablar por las comunidades originarias excluidas del registro, sí logra hacer visibles esos silencios.



A través de las crónicas, mapas, grabados y bestiarios de los españoles, la selva del Darién se convirtió en una tierra de promesa de riqueza, ruta de exploración y escenario de hazañas, así como de peligros que combinaban la fantasía con la realidad.



La selva del Darién fue un territorio estratégico y muy difícil para la conquista española. Su espesura, sus ríos y pantanos dificultaron el avance de los colonizadores. Vasco Núñez de Balboa atravesó el istmo hasta avistar en 1513 "la mar del Sur" (Pacífico).



"Es una exposición que tensiona el archivo, pero también busca que repensemos cómo interpretamos ciertos textos como la única verdad y nos pone a pensar un poco en qué otras partes hacen falta", continuó González, curadora de la exposición.



La exposición agrupa nuevas pinturas de gran formato -una escala que la artista retoma después de 2010-, esculturas de vidrio, dibujos y monotipos alterados que nacen de la experiencia de la artista en Darién con la crisis migratoria que golpeó la zona entre 2021 y 2024.



La experiencia de la artista en el Darién durante la crisis migratoria de esos años también forma parte de la investigación que dio origen a la exposición, que conecta así las representaciones coloniales de la selva con las experiencias contemporáneas de quienes la atraviesan.



Entre 2021 y 2024, más de un millón de personas, principalmente venezolanos, atravesaron a pie la selva desde Sudamérica en dirección a EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida.