La directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, lanzó una advertencia sobre la extracción no regulada de aguas subterráneas, sobre todo en la zona del Arco Seco, señalando un uso "desenfrenado" en la perforación de pozos.



Durante sus declaraciones, de Calzadilla manifestó su profunda preocupación por las consecuencias hidrológicas que esta práctica sin control está causando en el acuífero de la cuenca, afectando directamente los caudales de los ríos locales.



La titular del IMHPA dijo que ya comunicó formalmente la situación a la Gobernación de Herrera, advirtiendo sobre el impacto directo de la perforación continua de pozos.

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Según la directora, de sostenerse esta sobreexplotación de los subterráneos, se corre el riesgo de dejar sin caudal ni suministro de agua al río La Villa, principal fuente hídrica para consumo e industria en las provincias de Herrera y Los Santos.



"Nosotros no sabemos con cuánta agua subterránea contamos. En general puede estar entre el 20 y 30%. Esa es una agua muy frágil y complicada de conservar. Yo dije en la Gobernación en Chitré: Sigan sacando agua, haciendo pozos y se van a quedar sin agua en el río La Villa, porque no tiene como recargarse". expuso.



La funcionaria instó a las autoridades locales y ambientales a tomar medidas urgentes para fiscalizar, ordenar y frenar la apertura indisciplinada de pozos en la zona.



En este sentido recalcó que desarrollan un proyecto de mapeo de pozos en conjunto con el Ministerio de Ambiente.

"Hay un proyecto con Mi Ambiente en el que se colocarán piezómetros, que miden el nivel de las aguas subterráneas. Se le quiere agregar un sensor para que mida la calidad. Estamos haciendo un inventario de pozos abandonados", puntualizó.



