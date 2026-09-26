Ifarhu espera luz verde de la CA para permitir a becados de concurso y excelencia retirar dinero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se encuentra a la espera de las autorizaciones y los códigos PIN correspondientes por parte de la Caja de Ahorros para dar luz verde al retiro de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, beneficio reservado exclusivamente para los estudiantes con becas de concurso y de excelencia académica.



Así lo dio a conocer el director general de la institución, Carlos Godoy, durante la sustentaciónde las vistas presupuestarias.



El funcionario aclaró la diferencia operativa entre los distintos programas de asistencia y estímulo económico que maneja la entidad.



"Estamos esperando la autorización de la Caja de Ahorros para el tema de las becas de concurso y de excelencia para que puedan retirar dinero en efectivo", señaló Godoy durante su intervención.



Restricciones estrictas para el programa Pase-U



El titular del Ifarhu marcó un firme contraste con los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), advirtiendo que, para este grupo, no está habilitada la opción de retirar dinero en efectivo.



El objetivo de esta medida busca garantizar que los recursos del Pase-U sean utilizados con fines estrictamente educativos y de primera necesidad, evitando el uso indebido detectado en administraciones anteriores.



Además precisó que con el pago mediante tarjeta se puede hacer una trazabilidad, lo que garantiza el correcto uso de los fondos. De los 58 millones de dólares entregados la semana pasada, 45 millones ya se gastaron.



El 71% se utilizó en alimentos, mientras el otro 29% se empleó en útiles, uniformes y medicinas.