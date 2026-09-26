¿Qué es la competitividad?

Cuando las personas actúan naturalmente, libremente, buscan su mayor ganancia, como derivado del principio de supervivencia que manda a cada uno a mejorar su situación para asegurar su futuro.

Entonces, caben dos posibilidades, que tenga o no éxito en maximizar sus beneficios. En cualquier caso, seguirá con su propósito hasta conseguirlo. Si no logra el objetivo en ningún momento desaparecerá de manera que sobrevivirán solo quienes logren obtener su máxima ganancia, y en la medida en que lo logren.

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Y así se produce la eficiencia ya que, inevitablemente, sobrevivirán los que consigan maximizar sus beneficios beneficiándose toda la sociedad que es, precisamente, la sumatoria de todos los sobrevivientes. Aclaro, para dejar tranquilos a los que se preocupan por los más débiles: es prácticamente imposible no tener éxito, finalmente, dentro del orden natural, pero esta es otra discusión.

Por su lado la productividad, precisamente, tiene que ver con la facilidad con la que se obtiene la mayor ganancia. Entonces, cuál es el peor obstáculo para la eficiencia. Como vimos, si las personas pueden actuar naturalmente, libremente, finalmente conseguirán maximizar sus beneficios.

De modo que, para dañar la productividad deben imponerse externamente -violentamente- regulaciones o leyes a las personas de manera que no puedan desarrollarse espontáneamente. Precisamente, como ya lo definían los griegos (cfr. Aristóteles) la violencia es aquella fuerza que pretende evitar el desarrollo natural. Entonces, cuanta menos violencia, más eficiencia, ergo, mayor productividad.

Al contrario de lo que creen los racionalistas, la productividad no es la consecuencia de un diseño teórico previo como podría ser el de investigación operativa, del método del Camino Crítico (CPM) y la metodología PERT sino a la inversa, es el resultado de prueba y error en tiempo real. Por ello es por lo que los burócratas fallan, ya que no trabajan en tiempo real, sino que responden a criterios políticos prediseñados.

En definitiva, esto explica por qué, en rasgos generales, las economías de los países más libres, esto es, con menor violencia estatal son los más productivos.

El Ranking Mundial de Competitividad 2026 elaborado por el IMD compara 70 economías en cuanto a la eficacia con la que crean condiciones para que las empresas compitan y generen valor a largo plazo.

Singapur ocupa el primer lugar del mundo en 2026 con una puntuación de 100, seguida por Hong Kong y Suiza. Luego Francia aparece en el puesto 36, España 38, Portugal 40, Chile 43, Italia 45, Puerto Rico 52, Argentina 58 con una puntuación de 46.9, Colombia 59, Perú 60, México 62, Brasil 65 y, finalmente en este ránking elaborado por el IMD aparece Venezuela en el puesto 70 con una puntuación de 14,8.

Obviamente los criterios con los que se estima este ránking son discutibles, difíciles de cuantificar con lo que no pueden tomarse como exactos, pero marcan una tendencia.

Del mismo modo el índice de libertad económica de la Heritage Foundation tiene una carga ideológica, metodológica y de observaciones de campo por lo que tampoco puede tomarse como exacto, pero, también, marcan una tendencia inequívoca. Los países más libres serían Singapur, Suiza, Irlanda, Australia, Taiwán, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Estonia, Países Bajos, en tanto que los EE.UU. están en el puesto 22, España en el 53, Perú 56, Colombia 91, México 92, Argentina 106, Brasil 134, China 154 y Venezuela 174.

Como regla general puede desprenderse de ambos índices que las economías más libres, con menos coacción por parte del monopolio de la violencia estatal, son las más eficientes, las más productivas.

La diferencia de criterios entre ambas mediciones se observa particularmente en China que sería la 12ava economía más competitiva según el IMD pero estaría entre las menos libres porque "El uso extensivo de subsidios y controles crediticios… controlado por el Estado sigue socavando la eficiencia y la productividad" según la Heritage.