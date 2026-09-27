Estamos en una época del año en la que se registran muchos casos respiratorios.

No obstante, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que la tasa de síndrome gripal en la semana epidemiológica Nº 35, disminuyó con relación al mismo periodo del año pasado.

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En dicha semana, se notificaron 812 casos, con una tasa de 17.6 casos por cada 100 mil habitantes, inferior a los 1,223 casos y una tasa de 26.8 en la misma semana de 2025.

El acumulado de 2026, es de 30,041 casos y una tasa de 17.6 por 100,000 habitantes.

En cuanto a la influenza, no se notificaron defunciones y el acumulado anual se mantiene en 63 defunciones.

Del total de defunciones registradas por influenza en el año, 57.1 % correspondió a hombres y la mayor proporción se concentró en el grupo de 65 años y más, con 61.9 %, seguido por los menores de 1 año y el grupo de 60 a 64 años, ambos con 9.5 %.

En cuanto a los antecedentes de vacunación, el 98.4 % de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra la influenza en la temporada actual, mientras que el 82.5 % tampoco estaba vacunado durante la temporada 2025.

Asimismo, el 82.5 % presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Sobre las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, se notificaron 477 casos, con una tasa de 10.3 por 100,000 habitantes.

El acumulado de 2026 asciende a 14,449 casos, con una tasa de 312.5 por 100,000 habitantes.

Las autoridades sanitarias reiteran que las medidas de autocuidado y la participación de la población son fundamentales para prevenir la transmisión de enfermedades y evitar complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.