Entre enero y agosto de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) atendió 375 quejas a nivel nacional relacionadas con la vulneración de los derechos de jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, lo que ha derivado en sanciones económicas a los comercios infractores.

De acuerdo con el informe de la institución, las inconformidades se dividen en dos normativas principales:

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Ley 6 de 1987 (Jubilados y tercera edad): Acumuló 324 casos. Las anomalías más recurrentes fueron los desacuerdos o incumplimientos en la tasa de interés (88 casos), el descuento del 25% en restaurantes (72 casos), la falta general de otorgamiento del beneficio (49 casos) y la ausencia de letreros informativos obligatorios (48 casos).

También se reportaron quejas en transporte aéreo, préstamos personales y cadenas de comida rápida.

Ley 134 de 2013 (Personas con discapacidad): Registró 51 quejas. La causa principal fue la falta de letreros informativos (29 casos), seguida de la negativa u omisión en el otorgamiento del descuento (10 casos) y el descuento en restaurantes (5 casos), además de reportes en farmacias, clínicas, televisión por cable, internet y pasaportes.

Como resultado de las investigaciones en primera instancia, Acodeco ha aplicado medidas coercitivas a los establecimientos que incumplen la ley:

Por la Ley 6: Se impusieron 32 sanciones que suman un total de $27,330.00. Destacan 9 sanciones específicas por irregularidades en tasas de interés, las cuales ascienden a $16,800.00.

Por la Ley 134: Se aplicaron 2 sanciones por un valor total de $600.00, correspondientes a una infracción en servicios de televisión por cable e internet ($350.00) y otra por ausencia de rotulación informativa ($250.00).

La entidad reiteró que estos beneficios están blindados por ley y su aplicación es de carácter obligatorio para los agentes económicos, quienes deben mantenerlos visibles a los consumidores.