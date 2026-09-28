Inicia reubicación de familias damnificadas por el incendio en La Macarronera

El Gobierno Nacional reforzó la asistencia interinstitucional a las familias damnificadas por el devastador incendio registrado en el caserón conocido como La Macarronera, ubicado en calle Q, corregimiento de Calidonia, mediante una gira de supervisión encabezada por autoridades de gabinete y la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino.

Durante el recorrido por la zona afectada, se coordinó la atención médica, la entrega de asistencia humanitaria con respaldo del sector privado y la estrategia de reubicación habitacional para los damnificados.

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"Nos hemos apoyado con la representante, la Alcaldía, el Miviot, el Ministerio de Gobierno y Salud, que está revisando a cada persona y a cada niño", destacó la Primera Dama sobre el trabajo conjunto desplegado en el sitio.

Plan de reubicación temporal en hoteles de la localidad

Respecto a las soluciones de vivienda, el viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Fernando Méndez, anunció que se habilitó un esquema de hospedaje temporal en la capital mientras se estructuran alternativas habitacionales permanentes.

El proceso inició con la movilización de las primeras 10 a 15 familias hacia hoteles de la localidad, procedimiento que se ejecutará de forma gradual para abarcar a la totalidad de los afectados.

Méndez explicó que se buscan alternativas cerca del centro urbano para no interrumpir los empleos ni los estudios de los damnificados, evaluando proyectos residenciales licitados para las soluciones definitivas.

Censo laboral e investigación de terrenos

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, señaló que el operativo responde a una directriz directa del Presidente de la República para articular el aparato estatal desde el primer momento de la emergencia.

Como parte del abordaje socioeconómico, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) realiza investigaciones sobre la viabilidad de fincas para reubicaciones a corto plazo, mientras que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejecutará un censo focalizado para integrar a los afectados en la bolsa de empleo institucional.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la presencia gubernamental en el área para dar seguimiento al estado de salud, alimentación y resguardo de la comunidad golpeada por el siniestro.