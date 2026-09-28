Minsa actualiza la norma técnica contra el cáncer cervicouterino e impulsa la meta 90-70-90

Con el objetivo de frenar la mortalidad por enfermedades prevenibles en la población femenina, el Ministerio de Salud lanzó las nuevas Normas Técnico-Administrativas del Programa de Prevención y Detección de Lesiones Pre-invasoras del Cáncer Cervicouterino y sus Guías de Manejo, informó el Minsa.

Esta actualización, explica la institución, se fortalecerá los protocolos de tamizaje, detección temprana, tratamiento y seguimiento de las pacientes en toda la red sanitaria nacional, integrando pruebas avanzadas de genotipificación del Virus del Papiloma Humano (VPH) y citologías según la necesidad de cada mujer.

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Durante la presentación, el titular de la cartera Dr. Fernando Boyd Galindo, expuso la urgencia de actuar frente a la realidad epidemiológica del país.

"Los datos nos llaman a actuar. En 2024, el Instituto Oncológico Nacional (ION) registró 376 casos de cáncer de cuello uterino y 71 muertes por esta enfermedad. Detrás de cada cifra hay una mujer, una familia y una historia que pudo haber sido diferente", manifestó Boyd Galindo.

La estrategia 90-70-90 y la cobertura nacional

El plan del Minsa se alinea con la Estrategia Integrada para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino 2025-2029, la cual fija metas medibles para los próximos dos años bajo la fórmula 90-70-90:

90% de cobertura en vacunación contra el VPH en la población objetivo así como un 70% de las mujeres tamizadas de manera oportuna y 90% de las pacientes diagnosticadas con lesiones recibiendo tratamiento y seguimiento médico sin interrupciones.

“Esto se puede medir muy precisamente y nos quedan dos años para hacerlo. En esos dos años tenemos que establecer claramente un plan de trabajo, con metas, lugares y poblaciones, y trabajar en todo el país, no solamente en las ciudades, sino también en las áreas más remotas y necesitadas, incluyendo las comarcas”, enfatizó.

La jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Dra. Giniva González Tejeira, explicó que el nuevo flujo de atención busca garantizar que ninguna mujer con un resultado anormal quede desatendida, facilitando el acceso directo a procedimientos como la colposcopía.

Vacunación gratuita disponible en el Minsa y la CSS

Como pilar fundamental de la prevención primaria, las autoridades informaron sobre el arribo de un lote de 50 mil dosis de la vacuna contra el VPH, acumulando un inventario total de 177 mil dosis disponibles en el país.

El asesor del Minsa, Dr. Alex González, recordó que la vacuna es completamente gratuita en las instalaciones del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS). La dosis está dirigida a niños y niñas a partir de los 9 años de edad, por lo que se hizo un llamado directo a padres de familia y comunidades educativas para acudir a los centros de salud y completar el esquema de inmunización.