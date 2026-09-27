Medida

La propuesta al artículo 100 del Código Electoral plantea una regla común para todos los partidos: que su representación legal recaiga en la Presidencia. Es una medida razonable que permitiría al PiaRDi operar bajo las mismas condiciones que los demás colectivos panameños. ¡Mire usted!

Analizando

Un amigo analiza que

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de los nueve partidos políticos de Panamá, el del PiaRDi es el único cuya representación legal corresponde a la Secretaría General. La reforma permitiría homologar esa función con el modelo que ya aplican los otros ocho.

Avance

Viendo bien, la representación legal también determina quién puede dar curso formal a las decisiones de un partido. Asignarla a la Presidencia podría facilitar que los acuerdos de sus organismos se traduzcan en trámites y actuaciones concretas. Para el PRD, sería un paso hacia una administración más ágil.

¡Otra vez!

Un neonato que ya no está en la papa salió a llorar por el tema de las firmas de su colectivo. Ese grupo piensa que son el centro de atracción. ¡Plop!

Ya ven...

Siguiendo con los neonatos, salió la pulcra a hablar de las Reformas Electorales, que supuestamente atenta contra la democracia. Dice un vidajena que se grupo ya no sabe qué hacer para buscarle la quinta pata al gato.

Realidad

¡Haga su plan de ahorro de combustible! Mi vecina dice que escuchó a un experto en el tema y se pronostica que seguirá subiendo casi al nivel de las nubes.