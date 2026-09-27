Dos hechos de violencia han dejado dos víctimas este domingo, según conoció este medio de comunicación.

En la madrugada, alrededor de las 2:00 a.m. una pareja que iba a bordo de un auto fueron interceptados en la Vía José Agustín Arango, a la altura del centro comercial Los Pueblos.

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Supuestos sicarios realizaron varios disparos al vehículo. El hombre, herido, condució hasta la policlínica J. J. Vallarino de la Caja de Seguro Social al final de Juan Díaz.

Se conoció que la mujer llegó sin vida al centro médico.

Por otra parte, medios locales de la provincia de Coclé informaron que en El Chirú de Antón una persona falleció de varios disparos con arma de fuego.

Estos hechos se suman al del pasado viernes, en Santa Rita, San Miguelito cuando sujetos a bordo de una moto se detuvieron cerca de un establecimiento comercial y realizaron disparos contra un hombre de 38 años, ocasionándole la muerte.

Hasta el pasado 20 de septiembre se registraron 434 homicidios, cinco más que en el mismo periodo del año anterior.

Panamá, San Miguelito y Colón, concentran el 76% de los crímenes, según las cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (Siec).



