Metro de Panamá y Doppelmayr firman el contrato para la construcción del Teleférico de San Miguelito

Tras concluir las mesas de revisión técnica y legal de la documentación contractual, Metro de Panamá, S.A. y la empresa Doppelmayr Panamá, Corp. formalizaron la firma del contrato para el diseño, construcción y ejecución del esperado Teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito.

Con la firma del acuerdo, el proyecto avanza según el cronograma administrativo y el documento será remitido de inmediato a la Contraloría General de la República para su debida fiscalización, revisión y posterior refrendo, requisito indispensable para el inicio formal de las obras.

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La entidad resaltó que la formalización de este acuerdo representa un hito clave para consolidar una solución de transporte masivo en zonas de difícil acceso topográfico, impactando de forma directa la calidad de vida y los tiempos de traslado de miles de familias.

6.6 kilómetros y conectividad con la Línea 2 del Metro

El Teleférico de Panamá y San Miguelito consiste en un sistema de transporte público por cable aéreo que abarcará una extensión aproximada de 6.6 kilómetros, interconectando puntos neurálgicos del distrito.

Seis estaciones estratégicas: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El trazado facilitará la transferencia directa de pasajeros con la Línea 2 del Metro de Panamá y el sistema de buses contribuyendo al desarrollo de una red de movilidad más integrada, accesible y eficiente, destacó la institución.

Con esta obra, las autoridades buscan mejorar la movilidad urbana, incrementar la accesibilidad e integrar a populosas comunidades del distrito de San Miguelito con la red primaria de transporte de la capital.