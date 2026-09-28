La AMOACSS acudirá a la Corte Suprema de Justicia tras la destitución de Fernando Castañeda

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para impugnar la destitución del médico Fernando Castañeda, dirigente de la organización y aspirante a la Secretaría General del gremio.

Castañeda, quien se desempeña como secretario de Defensa de la AMOACSS, fue separado de su puesto, medida que el gremio califica como una vulneración a las garantías constitucionales de libertad de pensamiento y expresión.

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Según la versión del gremio, la destitución responde a una represalia directa por las posturas críticas manifestadas por Castañeda en torno a la Ley 462, el estado del sistema de pensiones y las condiciones actuales de la salud pública en el país.

"La medida afecta el derecho del dirigente a expresar sus posiciones y plantea un conflicto sobre garantías constitucionales y convenios internacionales laborales", sostuvo la organización gremial.

Batalla legal por derechos laborales y libertad de expresión

Frente a la separación del dirigente, la AMOACSS prepara una lucha en la esfera judicial contencioso-administrativa:

El gremio presentará los recursos correspondientes ante la Corte Suprema para exigir la revisión de la legalidad de la resolución que ordenó la destitución.

La defensa sostendrá que la remoción violó acuerdos internacionales en materia de derechos laborales y libre ejercicio de la libertad de expresión.

Cabe señalar que el reporte de la denuncia sobre supuestas represalias corresponde a la versión de la AMOACSS, dado que hasta el momento la institución empleadora no ha hecho pública la resolución ni los argumentos oficiales del cese de funciones.