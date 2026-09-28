Imhpa advierte déficit hídrico pese a estar en los meses más lluviosos

Emanuel Velázquez, jefe de Pronósticos del Imhpa, explicó que aunque la percepción ciudadana sugiera que está lloviendo con intensidad debido a eventos puntuales, los registros de las estaciones meteorológicas muestran un déficit hídrico en comparación con un año regular.

"La distribución de las precipitaciones ha sido bastante anómala. Solo en puntos muy específicos se han registrado lluvias significativas, pero en gran parte del país los montos están por debajo del promedio", dijo Velázquez en Nex Noticias.

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No obstante, detalló que al hacer la sumatoria total con las estaciones, se observa claramente la disminución de las precipitaciones".

Sin relación con los ciclones del Pacífico

El especialista del Imhpa también aclaró que los eventos lluviosos registrados de forma aislada en las últimas semanas no están vinculados a los sistemas ciclónicos (huracanes o tormentas tropicales) que se desarrollan en la cuenca del Océano Pacífico.

El Imhpa mantiene una vigilancia permanente de los registros estadísticos, los cuales reflejan un descenso en el volumen de lluvias durante septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La entidad advirtió que el fenómeno de El Niño continúa ganando terreno mes a mes, alterando el patrón normal de la temporada lluviosa en Panamá.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que continuarán evaluando la evolución del clima para emitir los avisos preventivos correspondientes a los sectores productivos y a la ciudadanía.