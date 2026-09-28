MEF estima que la deuda crezca $2 mil millones el próximo año

Al cierre del primer semestre, la deuda pública se ubicó en $61,526 millones, lo que representó un incremento interanual de 9.6%.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, este es un comportamiento que se esperaba, ya que la deuda no podía detenerse de 'a golpe', pues tendría un alto costo para el Estado.

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En cambio, con la actual política se está consiguiendo que cada año crezca menos hasta que llegue al punto de detener ese incremento.

Dentro de esa política, además de reducir el déficit fiscal del Estado a 3.6% en 2025, también se ha dejado de prescindir del financiamiento.

Según Chapman, el costo de financiamiento en la actual administración ha disminuido en más de 60%.

Dijo que eso ha producido ahorros superiores a los presupuestos de varias instituciones y órganos del Estado.

Para el cierre de 2026 se espera que la deuda suba a $62 mil millones, mientras que para 2027, se proyecta en $64 mil millones.'



La deuda pública, al finalizar el año, representará 61% del Producto Interno Bruto (PIB) una relación que continúa siendo alta.



El déficit fiscal disminuyó 3% el año pasado, lo que ha representado ahorros en el gasto público.



El financiamiento privado externo, registró un incremento de $5,851 millones interanual con referencia al primer semestre del año.



La deuda interna fue de $10,179 millones en la primera mitad del año. Principalmente, fueron Bonos del Tesoro, seguido de Letras del Tesoro y Notas del Tesoro.

"Cada año va aumentando menos. Recordemos que la administración anterior duplicó la deuda. En este Gobierno no vamos a llegar ni remotamente a eso", recalcó el ministro de Economía.

La deuda externa en la primera mitad del año quedó en $51,346 millones, un aumento interanual de 12.8%.

Esta proviene, principalmente, de fuentes privadas, con $40,789 millones, especialmente de bonos particulares, que representan $31,096 millones.

La deuda con organismos multilaterales asciende a $9,825 millones y el principal prestamista en este renglón es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $4,257 millones.

El ministro de Economía y Finanzas sustentó este lunes el presupuesto de su cartera para 2027, que se ubica en $733 millones.

El titular destacó la reducción del déficit primaria que bajó a 0.67% y el aumento de los ingresos corrientes en 9.6%.

Resaltó que el gasto público en el Sector Público No Financiero se ha reducido en 5.3%, mientras que en el Gobierno Central, la disminución ha sido de 5.9%.

Por otra parte, más de 80% del gasto público se ha dirigido a salud, educación y protección social.

Se contemplan $102 millones en inversiones, entre los que figuran $14 millones para mejorar la gestión tributaria.

Sobre este particular, se invertirán $2.2 millones en innovación tecnológica para fortalecer la recaudación tributaria.

Imprevistos

Este año ha estado marcado por la guerra en Medio Oriente, por la que el Estado tuvo que subsidiar a los transportistas para evitar una alza en escala de productos de primera necesidad.

El Gobierno comprometió $100 millones para esta finalidad, cifra que lo más seguro es que sea rebasada a fin de año, reconoció Chapman. De igual forma, se prevé un aumento en los intereses por la compra de viviendas.