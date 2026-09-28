La posibilidad de construir una planta potabilizadora para abastecer de agua potable al distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste, es evaluada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Los pobladores de este distrito se abastecen a través de pozos subterráneos, algunos de ellos administrados por el IDAAN y otros gestionados por las propias comunidades, aunque también existen sectores que dependen de carros cisterna.

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Según un informe del IDAAN de 2023, la institución administra más de 60 acueductos que se surten de pozos en la zona. Asimismo, el Censo de 2010 registró que el 50.9 % de las viviendas utilizaba acueductos públicos comunitarios.

Evaluación técnica y factibilidad en el terreno

La solicitud para estudiar y evaluar la posible construcción de una planta potabilizadora fue presentada por concejales del distrito de Capira al director nacional de Arquitectura del IDAAN, Carlos Joel Morales, durante una reunión del concejo provincial de representantes de Panamá Oeste.

Una vez presentada la propuesta, explicó Morales, se verificó la existencia de algún estudio previo o mapeo de la zona; sin embargo, no fue posible encontrar documentación al respecto.

En opinión del funcionario, la idea es positiva considerando la cantidad de fuentes hídricas con que cuenta el distrito; no obstante, aclaró que también se debe evaluar la compleja topografía del terreno en Capira.

Reclamo por el tanque de Villa Rosario y proyecto Mendoza

Durante una intervención ante la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, el HD Eduardo Vásquez enfatizó que el distrito de Capira no puede seguir esperando por la culminación del proyecto de ampliación de la potabilizadora de Mendoza, ubicada en La Chorrera.

El parlamentario insistió además en la necesidad de poner en funcionamiento un tanque de reserva de 3 millones de galones instalado en el corregimiento de Villa Rosario, el cual formó parte del proyecto de construcción de la línea de conducción La Chorrera-Capira, licitado por el IDAAN en 2013.

Dicha obra, culminada en 2019, abarcaba la interconexión del tanque con la tubería de 60 pulgadas procedente de la potabilizadora de Mendoza, la construcción de una estación de bombeo en La Chorrera y una línea de impulsión hasta Villa Rosario. Dentro del proyecto se incluyó además la instalación de tuberías de distribución hacia Capira cabecera, Villa Carmen, Lídice y Cermeño.