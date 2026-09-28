Presupuesto del Canal fue aprobado en tercer debate

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, en la noche de este lunes.

La aprobación se dio en forma unánime con el voto de 58 diputados.

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El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza dijo que con la aprobación de este presupuesto, "se proveerá a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) del instrumento requerido para garantizar que el Canal continúe funcionando de manera segura, continua, eficiente y rentable y para el desarrollo de proyectos necesarios para la vía interoceánica y el país".

Hace dos semanas, el presupuesto del Canal pasó el visto bueno de la comisión respectiva, en tanto, que el pasado jueves recibió segundo debate en el Pleno de la Asamblea.

El presupuesto del Canal para la próxima vigencia fiscal, que inicia en un par de días, asciende a $5,555 millones, de los que se prevé $3,607.8 millones en aportes directos al Estado.

La ACP le dará continuidad con este presupuesto al proyecto para la construcción del embalse en la cuenca de Río Indio, cuyo primeros reasentamientos se esperan para 2027.

Además, incluye partidas para completar la fase de precalificación, continuar las etapas de interacción y diálogo con los proponentes interesados en las concesiones de las dos nuevas terminales portuarias ubicadas en Corozal, en el pacífico; e isla Telfers, en el atlántico; así como el nuevo gasoducto interoceánico, que se hará del lado oeste.'

5

mil 555 millones de dólares será el presupuesto del Canal para el periodo 2026-2027. 58

diputados votaron, en forma unánime, a favor del presupuesto del Canal.

Primero

Será el primer presupuesto que administre Ilya Espino de Marotta, quien asumió las riendas de la administración del Canal, el pasado 7 de septiembre.

Espino fue subadministradora en la pasada administración por lo que conoce bien este presupuesto que se diseñó cuando ocupaba dicho cargo.

En el tercer debate del proyecto hicieron uso de la palabra, ocho diputados de las diversas bancadas políticas que conforman el Legislativo.