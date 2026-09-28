Alianza público-privada priorizará inversiones en semiconductores, logística y farmacéutica

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, lideró la instalación formal de la Mesa de Alto Nivel Propanamá-Sector Privado, una instancia de articulación integrada por líderes gremiales y empresarios de trayectoria internacional que busca fortalecer la estrategia del país en la atracción de inversión extranjera directa y la promoción comercial.

La creación de este espacio de trabajo da cumplimiento a lo establecido en la Ley 497 y su Decreto Reglamentario, que definen a la mesa como un órgano asesor estratégico de apoyo directo a Propanamá.

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Durante la apertura, Moltó aclaró que la iniciativa no pretende sumar burocracia, sino canalizar la experiencia, contactos y dinamismo del empresariado para proyectar a Panamá como una plataforma competitiva para los negocios internacionales.

"Queremos rescatar el espíritu de colaboración entre el sector público y el privado. Tenemos que pasar de la actividad al resultado; las misiones comerciales y ferias deben medirse por los negocios e inversiones concretas que traigan al país", aseveró el titular del MICI.

Foco en sectores clave y evaluación por indicadores

Como parte de la metodología acordada, la mesa sostendrá reuniones mensuales ordinarias para definir la hoja de ruta internacional, priorizar mercados geográficos y establecer indicadores de desempeño (KPIs) sobre cada misión comercial exterior.

Fortalecimiento de la oferta nacional en logística, turismo y agroindustria y atracción de proyectos en semiconductores, industria farmacéutica, energías limpias y servicios modernos.

Moltó concluyó que el trabajo en equipo entre el Gobierno y el sector privado permitirá capitalizar las oportunidades globales del país y consolidar la reactivación económica a través de capitales productivos.