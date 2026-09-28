Unos 128 ejemplares de pez león fueron atrapados este fin de semana en la provincia de Colón, durante un torneo desarrollado en el sector de La Playita, en la ciudad colonense.

La actividad, organizada por Zaracundé pescasub Panamá OBC, contó con el apoyo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y otras organizaciones.

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Alfredo Marín, presidente de Zaracundé, informó que en esta competencia se aplicó la modalidad de apnea y Scuba, en la que participaron siete equipos. Agregó que las categorías evaluadas fueron mayor cantidad, pez más pequeño y pez más grande.

Resultados y ganadores por categoría

Durante la competencia, el equipo de la Policía Nacional logró alzarse con el triunfo en las tres categorías de la modalidad Scuba, tras capturar el pez más pequeño (11.5 cm), el pez más grande (29.5 cm) y la mayor cantidad de ejemplares.

Por su parte, el grupo Zaracundé pescasub Panamá OBC se acreditó los premios por la captura del pez león más pequeño y el más grande en la categoría de apnea, además de obtener el trofeo por la mayor cantidad de peces atrapados en esta misma modalidad.

Impacto de la especie invasora en el Caribe

El director regional de la ARAP en Colón, Rolando Barrera, expresó su complacencia ante la masiva concurrencia y agradeció a los grupos participantes por contribuir a disminuir la población del pez león.

Esta especie invasora es considerada un peligro para el equilibrio ecológico y ambiental, al ser un depredador voraz en la región del mar Caribe que consume peces pequeños, crustáceos y ejemplares juveniles de especies comerciales como el pargo y el mero.