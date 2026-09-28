Control

La eficacia de la reforma electoral debe evaluarse por cómo funcionarán los partidos en el futuro. Si se aprueba, la representación legal corresponderá a quien ocupe la Presidencia, independientemente de quién sea elegido para ese cargo.

Modernización

Unificar la representación legal no solucionará por completo los retos del PiaRDi, pero aliviará un obstáculo operativo: la desconexión entre la dirigencia partidaria y la autoridad con potestad legal. La propuesta apunta a que sus decisiones tengan una vía más directa para ponerse en marcha.

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Finura

Me contó un guarareño que la jefa de la cultura panameña estuvo en su fiesta el fin de semana y que se llevó un sombrerito de $200 palitos. Eso está bien, apoyando a los artesanos. Pagó por yappy, así debe ser.

Explicación

El que maneja el billullo en Panamá se paró firme y explicó el tema de las pautas. Aseguró que la prioridad es el alcance que tengan sobre lo que quieren informar, de una mayor audiencia. Creo que algunos parlamentarios quieren es satanizar el asunto.

Defensa

El encargado de la universidad de la altiva se defendió y reiteró que no pasó por la comisión del chen chen la semana pasada por una confusión. Aunque algunos insisten que vaya con su cuento para otro lado. ¡Alaba'o!

¿Será?

Siguiendo con la U de Tierras Altas sus administrativos quieren más platita. ¿Será verdad lo que se comenta en los pasillos que el profe seguirá los pasos de la jefa anterior?