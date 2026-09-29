Moltó destaca potencial de la agroindustria para impulsar las exportaciones de Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ponderó el potencial de la agroindustria panameña como uno de los pilares económicos estratégicos con mayores posibilidades para elevar las exportaciones, dinamizar la generación de empleo y robustecer la producción del sector primario.

Durante una entrevista en Ondas Chiricanas y replicadas en la web de la institución, el titular del MICI subrayó que sectores tradicionales como la porcicultura y diversos rubros agrícolas están avanzando decididamente hacia la innovación técnica y la industrialización para competir con éxito en el comercio exterior.

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"Creemos que la agroindustria es uno de los sectores que tiene mayor potencial para el crecimiento de las exportaciones. Lo que hacemos en el ministerio es organizar rondas de negocios con citas previas para vincular directamente a los productores con compradores internacionales", afirmó Moltó.

Resultados concretos en Curazao y República Dominicana

Como parte del plan institucional de apertura comercial, Moltó detalló los saldos positivos obtenidos en las recientes misiones empresariales promovidas por el Gobierno en el Caribe.

Según dijo, la misión a República Dominicana contó con la delegación de cerca de 40 empresas panameñas, logrando oportunidades de venta estimadas en más de $10 millones.

Mientras, la de Curazao agrupó a unas 60 compañías nacionales y facilitó la realización de más de 400 citas de negocios, generando prospectos de transacciones por $17.8 millones.

Las ruedas de negocios han permitido posicionar en perchas internacionales productos frescos de la oferta exportable panameña como piña, sandía y papaya, abriendo canales comerciales directos para los agroproductores del país.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), reportó, a finales de agosto, la exportación de 1,680 cajas de piña MD2 con destino a Arabia Saudita, correspondiente al tercer contenedor comercial enviado a este mercado.