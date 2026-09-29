Tribunal de Apelaciones manda a prisión a César Caicedo en la Operación Nodriza

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención hospitalaria dictada en primera instancia por un Juzgado de Garantías y, en su lugar, ordenó la detención provisional de César Caicedo, aprehendido en el desarrollo de la Operación Nodriza.

La decisión se dio luego de que los fiscales de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sustentaran el recurso de apelación, argumentando los riesgos procesales y la gravedad de los delitos imputados vinculados al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

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Caicedo es señalado como presunto integrante de una estructura delictiva que operaba en el territorio nacional y que fue desmantelada mediante inteligencia policial.

Un operativo de más de 70 diligencias de inteligencia

La Operación Nodriza es el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, actuando como brazo auxiliar en las investigaciones de campo.

La investigación incluyó un total de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento, las cuales permitieron recabar elementos de convicción sobre la logística de la organización criminal.

Con la medida cautelar de prisión preventiva otorgada por el tribunal de alzada, las autoridades buscan asegurar la comparecencia del imputado durante el desarrollo del proceso penal y salvaguardar los fines del proceso.