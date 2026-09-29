Thomas Christiansen apuesta por más experiencia y menos juventud ante Nueva Zelanda

La selección de Panamá debe elevar el nivel de exigencia en su proceso de renovación cuando se enfrente el jueves con la de Nueva Zelanda en la ciudad japonesa de Yokohama, anticipó este martes el entrenador Thomas Christiansen.

Panamá se enfrenta a Nueva Zelanda este jueves a las 5:30 a.m. (hora panameña) en el Estadio Internacional de Yokohama, Tokio, Japón, en su debut en el torneo internacional.



Para el segundo partido de preparación, Christiansen anunció que habrá una mayor presencia de futbolistas con experiencia en contra del gran número de jóvenes figuras que promovió el vienes pasado en el compromiso con India que terminó 1-1.



"Ahora la exigencia futbolística contra estos equipos mundialistas requiere un poco más", explicó.



Añadió que la intención es mantener un bloque de jugadores que ya participaron en el Mundial e incorporar de manera progresiva a los nuevos futbolistas que forman parte del proceso de relevo generacional.



"Si tenemos a los jugadores jóvenes es también para probarlos, pero va a haber tiempo para ver un equipo competitivo, un equipo con alternativas en jugadores jóvenes", explicó.



Reconoció que la renovación de una selección implica dificultades de adaptación y puso como ejemplo el partido ante India, en el que Panamá terminó igualando 1-1 después de un primer tiempo irregular.



"Se notó en el partido contra India que cuando un equipo está entrenado se sabe lo que tiene que hacer en cada momento con y sin balón. Y cuando introduces muchos jugadores, pues es más complicado", agregó.



La fórmula para los próximos compromisos será, por tanto, mantener un grupo experimentado al que gradualmente se le añadirá jugadores jóvenes. Y, según el seleccionador de Panamá, "tener un bloque de la gente que ya lleva tiempo jugando y si acaso incluir unos cuantos jugadores jóvenes para que ellos también se adapten mejor a las exigencias".



Tras el partido amistoso con Nueva Zelanda, la selección panameña se medirá con la de Japón o Ecuador.



El técnico hispanodanés destacó el nivel de Nueva Zelanda, pero especialmente al delantero Chris Wood, a quien dirigió durante su etapa en Leeds United, y pidió especial atención para neutralizarlo.



"Quiero destacar a Chris Wood en ataque", señaló Christiansen, quien consideró necesario "poner mucho énfasis en su juego, que no pueda entrar, vigilándolo, estando cerca de él", aunque sin descuidar al resto del conjunto.



El seleccionador también recordó el desempeño de Panamá en el pasado Mundial, donde la Roja compitió contra Inglaterra, Croacia y Ghana, aunque no consiguió los resultados que esperaba.



"Hicimos un buen Mundial en lo que significa competir con los rivales que tuvimos como Inglaterra, Croacia y Ghana. No sacamos los resultados que hubiésemos querido", puntualizó.