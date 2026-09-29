Los Bravos remontan y pegan primero ante Filis

Los Bravos de Atlanta tomaron la delantera ante los Filis de Filadelfia al ganar el primer partido de playoffs por pizarra de 5-3, en un juego realizado este martes en el Truist Park de Atlanta.

En este juego, el panameño Edmundo Sosa, jugó la tercera base y se fue de 2-1 con un ponche.

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Los Filis ganaban el partido 3-2 en el cierre de la octava entrada, pero el bateador Austin Riley conectó un cuadrangular de tres carreras y le dio la vuelta al marcador a favor de los Bravos.

Con este triunfo, los Bravos toman ventaja de 1-0 ante los Filis en la serie de comodines.

Ambos equipos se volverán a enfrentar este miércoles en el segundo partido de comodín (wild Card).

El ganador del comodín entre Filis y Bravos, se medirá ante los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.