Consejo de Gabinete autoriza búsqueda de operador para aeropuertos de David y Río Hato

El Consejo de Gabinete autorizó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) a iniciar el proceso de precalificación para seleccionar un operador especializado para los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato.

De acuerdo con AITSA, esto permite avanzar con la primera fase del proceso para contratar la operación y mantenimiento de ambas terminales bajo un modelo que mantiene la propiedad de los aeropuertos en manos de AITSA. El contrato tendría un plazo base de 10 años.

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Se informó que la propuesta contempla más de $25 millones en inversiones iniciales destinadas a mejorar la capacidad operativa de los dos aeropuertos, además de más de $5 millones en inversiones de reposición durante la vigencia del contrato. Ambas serían financiadas por AITSA.

En 2025, los aeropuertos Enrique Malek y Scarlett Martínez movilizaron alrededor de 398 mil pasajeros. David atendió 333.1 mil pasajeros y Río Hato, 65 mil. El primero opera actualmente con tráfico doméstico y sirve a Chiriquí y al occidente del país; el segundo concentra tráfico internacional asociado principalmente a la actividad turística de la Riviera Pacífica.

“Esta autorización nos permite abrir un proceso competitivo para buscar un operador con experiencia que pueda desarrollar ambos aeropuertos de acuerdo con el potencial de cada región. La propiedad seguirá siendo de AITSA y nuestro objetivo es mejorar la operación, desarrollar la actividad comercial y generar condiciones para atraer nuevas rutas”, señaló José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

Durante 2025, ambos aeropuertos generaron ingresos combinados por $3.04 millones, frente a gastos operativos por $7.64 millones, con un EBITDA negativo de $4.60 millones. La estructura presentada busca mejorar ese desempeño mediante eficiencias operativas, una mayor explotación comercial y el crecimiento del tráfico.

El operador seleccionado tendría a su cargo la gestión técnica y operativa de las terminales y recibiría el 100% de los ingresos comerciales, además de una tarifa anual de operación y mantenimiento para cubrir el déficit operativo estimado. El modelo incluye también una remuneración por la ejecución de las inversiones y una participación equivalente al 30% de la tasa al pasajero correspondiente a las nuevas rutas que contribuya a desarrollar.

AITSA conservará la propiedad de los activos aeroportuarios y los ingresos regulados, con la excepción de la participación establecida para el tráfico de nuevas rutas. El operador no asumirá el riesgo de demanda de tráfico, de acuerdo con la distribución de responsabilidades prevista en el modelo.

Las competencias de control de tránsito aéreo y meteorología, Migración, Aduanas, controles fitosanitarios y seguridad y orden público continuarán bajo responsabilidad de las instituciones correspondientes y no formarán parte de las funciones del operador.

Con la autorización del Consejo de Gabinete se podrá iniciar la fase de precalificación, que evaluará la capacidad técnica, financiera y legal de los interesados. Posteriormente, se desarrollará la solicitud de propuestas o RFP entre las empresas que resulten habilitadas. La propuesta económica se abrirá únicamente para los participantes que superen la evaluación técnica y la adjudicación se realizará al menor O&M Fee ofertado.

El cronograma preliminar contempla las visitas técnicas a David y Río Hato en octubre de 2026, la recepción de credenciales en noviembre y la notificación de los precalificados en diciembre. El lanzamiento del RFP está previsto para enero de 2027, la recepción de ofertas para febrero y la evaluación y adjudicación para marzo. Estas fechas son tentativas.