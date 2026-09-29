Caída de registro por tonelaje afectaría los ingresos del país

El descenso del abanderamiento panameño al tercer puesto del ranking mundial en tonelaje ha encendido las alertas del sector marítimo que, desde que iniciaron las detenciones de buques en puertos chinos, advertía sobre el riesgo de que el registro local dejara de ser competitivo frente a sus adversarios.

Aunque Panamá tiene más embarcaciones registradas que Liberia y las Islas Marshall, que se ubican en el primer y segundo lugar del listado internacional, respectivamente, la caída que sufrió en términos de capacidad podría, a juicio de José Agustín Preciado, especialista en derecho marítimo, incidir en la recaudación y la demanda de servicios jurídicos y técnicos vinculados a dichas naves.

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Además, puede afectar las relaciones comerciales, ya que perder un cliente significa dejar de registrar sus futuras embarcaciones; no obstante, señaló que es importante distinguir estos ingresos de los que aporta la vía interoceánica porque un buque puede cambiar de bandera y continuar transitando por el Canal, pagando los peajes correspondientes.

Panamá, reiteró el experto, debe valorar ambos indicadores (tonelaje y registros), tomando en cuenta los ingresos, la calidad de la flota y la permanencia de sus clientes para mantener su competitividad.

Mencionó que el proceso de depuración que lleva a cabo la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) debe estar acompañado de una estrategia comercial capaz de retener y atraer nuevas naves al registro.

"Es necesario distinguir las cancelaciones por incumplimiento de las salidas por costos, demoras o decisiones empresariales. Esa información permitiría evaluar si estamos fortaleciendo la flota y dónde debemos corregir el servicio", expresó a Panamá América.

Considera que, para recuperar los buques de gran tonelaje, el país debe ofrecer a los armadores una administración confiable con reglas claras, costos previsibles, trámites oportunos y capacidad técnica para resolver problemas durante toda su operación.

7,705

buques forman parte del registro panameño, según la AMP. 400

naves han sido excluidas del abanderamiento local tras ser incorporadas en listados internacionales.

El economista René Bravo coincide con el jurista en que el retroceso del registro local, de no tomar medidas, tendrá múltiples repercusiones para el país, debido a que las tasas que pagan estas naves guardan relación con el tonelaje, lo que supondría una reducción de los aportes directos al Tesoro Nacional.

Sostuvo también que este descenso podría debilitar la posición de Panamá como hub logístico y marítimo a nivel mundial, afectando la atracción de nuevas inversiones en el sector.

"Una flota más pequeña bajo bandera panameña puede reducir la demanda indirecta de servicios legales, notariales, consulares, inspecciones técnicas y financieras", dijo.

La pérdida de posiciones del registro local en la clasificación mundial por tonelaje responde, según Ramón Franco, director de Marina Mercante de la AMP, a la implementación de una política de calidad sobre cantidad que busca atraer a naves con buen historial técnico y a la exclusión de buques sancionados internacionalmente.

Explicó que la flota heredada por la anterior administración presentaba un alto índice de detenciones, accidentes y otras irregularidades que han ido subsanando con el objetivo de incursionar en nuevos mercados.

Registro

Datos de la AMP revelan que el abanderamiento panameño, hasta el año 2025, estuvo conformado por 8,358 naves, mientras que, en 2026, totaliza en 7,705, una reducción de 653 embarcaciones, equivalente al 7.8%.