Retórica

Me comentan que los neonatos andaban impulsando la retórica de que sus diputadas no firmaron el documento de las reformas, pero lo que no dicen es que la chiricana tampoco lo hizo. ¡Manipulación pura!

Ausencia

Un vidajena se pregunta qué se hizo el Conejo Malo que ahora le da base por bola a las vistas y manda su suplente. O no aguantó el trote o el cantautor también quería parte de la tarima. ¡Mira tú!

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Exclusión

Por los lados del PiArDi tienen ninguneada a la Chola. Resulta que ahora hacen una reunión en un conocido restaurante con parte de la cúpula y no la invitaron. ¿Qué será lo que están cocinando?

Sobreventa

Me escribe un montón de chiricanos molestos porque la aerolínea de los copetines acostumbra a sobrevender los boletos desde David a Panamá y viceversa. ¡Qué lío ponerle el cascabel a ese tigre!

Recado

Dice el ministro del champán y el chen chen que así como su ministerio está al día con las prestaciones laborales a exfuncionarios, los demás también pueden hacerlo y el que diga que no está cuenteando.

Metas

Comenta la entidad de los mares que la política por la que apuestan ahora prioriza la calidad sobre la cantidad. La cosa es que Liberia e Islas Marshall no andan jugando y más si no hay metas fijas para 2027.