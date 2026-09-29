Resarcimiento a los familiares de las víctimas de la dictadura militar está contemplado

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguraron que dentro del presupuesto 2027 de la entidad están los recursos para pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la dictadura militar que rigió de 1968 a 1989.

Lorenza Barría, jefa de Asesoría Legal del MEF, informó que se han estado en conversaciones con las dos agrupaciones que reúnen a las familias de los desaparecidos y asesinados en esa época y existen documentos que tienen que proveer para conocer cuanto le corresponde a cada víctima.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Es un proceso que ha demorado por lo complejo de buscar esos documento, dijo la funcionaria.

El Estado llegó a una solución amistosa con los familiares de las víctimas en 2019 y se establecieron varios acuerdos, entre estos el resarcimiento económico.

Una comisión de la verdad llegó a contabilizar más de 110 casos de desapariciones forzadas y asesinatos atribuidos al régimen militar.