El Teatro Nacional celebra su aniversario con una gira gratuita de de 'Mi Lugar Favorito' en el interior del país

En conmemoración del aniversario de su inauguración, ocurrida el 1 de octubre de 1908, el Patronato del Teatro Nacional de Panamá y el Ministerio de Cultura anunciaron una gira nacional gratuita de la obra "Mi Lugar Favorito", que se presentará durante todo el mes en las provincias de Chiriquí, Herrera y Bocas del Toro.

Este musical original del escritor panameño Jonathan Prosper, con arreglos musicales de Ormelis Cortez y Luis Thomas, reúne a más de 30 artistas en escena.

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Se trata de una producción de gran formato que entrelaza la actuación, la música en vivo y la danza para exaltar la identidad y las raíces de la cultura panameña.

La trama sigue los pasos de Andy, un niño de ciudad que pasa sus vacaciones junto a sus abuelos en el interior de la república. A través de su travesía, el protagonista redescubre la vida en la campiña, las costumbres locales, así como los cuentos, leyendas y tradiciones que forjan el folclor nacional.

La entrada a todas las funciones es gratuita. Las puertas abrirán a las 4:00 p.m. y el espectáculo comenzará a las 7:00 p.m.

Llevar esta obra al interior del país tiene un significado especial: la historia, que invita a redescubrir Panamá, sale del Teatro Nacional para encontrarse con algunas de las provincias que la inspiran.

Además de celebrar el aniversario, la gira busca descentralizar el acceso a la cultura y permitir que niños, jóvenes y familias disfruten de esta experiencia en sus propias comunidades.

"Queremos que las familias de todo el país disfruten del teatro en su comunidad. Esta gira es nuestra manera de celebrar el aniversario junto a ellas", expresó César Robles, director artístico del Patronato del Teatro Nacional.

Agenda

- Sábado 10 de octubre: Centro Deportivo La Basita, David, Chiriquí

- Sábado 17 de octubre: Centro de Convenciones Azuero, Chitré, Herrera

- Sábado 24 de octubre: Ciudad Deportiva de Changuinola, Changuinola, Bocas del Toro