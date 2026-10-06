Más práctica...

Dice Doralis Mela que la práctica hace al maestro y que bueno que haya tocado el tema, porque creo que ella debe seguir practicando. A la “mijita” le hace falta bastante en esto del canto. Digo, no lo hace mal, pero qué va, se queda corta y, lo peor, es que ya tiene tiempo en este ámbito. Pero, bueno, usted siga que algún día va a mejorar todas esas fallitas.

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No lo sé...

La Anyuri Martínez anda como vendiendo humo, pues no dudo que se esté alimentando de una manera más saludable, pero de ahí a que tenga ese cuerpo, no lo sé. Más bien creo que la mano de un cirujano puso su granito de arena en esa figura, porque bella sí se ve, pero no ande diciendo que solo es gimnasio y buena alimentación. ¡No me lo creo!

Brillo

La que está dándolo todo es Carrizo, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2026, la “mijita” se fue hasta la Cabalgata de la Hispanidad de Madrid. Allá lució el traje típico con mucho orgullo. ¡Eso está muy bien! La soberana desfiló con la pollera que recibió la Medalla Margarita Lozano. ¡Vaya, vaya! Dejó a más de uno con la boca abierta y no es para menos.