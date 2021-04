AstraZeneca cambia el nombre de su vacuna contra la covid-19 a Vaxzevria: ¿A qué se debe?

La vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus ahora se llamará Vaxzevria, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lo aprobara.

Según los responsables de este inmunizador, el cambio a un nombre de marca permanente estaba previsto desde hace meses y es un procedimiento habitual.

Los portavoces de la casa farmacéutica aclararon que en el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, esta ahora se denomina "Comiranty" en la Unión Europea.

La página web de la EMA apuntó que el nombre de la vacuna de AstraZeneca había sido adoptado el jueves.

El proceso de cambio definitivo tomaría unos seis meses y en la actualidad se lleva una revisión al respecto en otros mercados, fuera del europeo.

La información trasciende en un momento en el que la vacuna de AstraZeneca se encuentra bajo la lupa en varios países por posibles efectos secundarios.

No obstante, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, explicó en una rueda de prensa que esta entidad convocó el pasado lunes a un grupo de expertos independientes en una variedad de especialidades médicas, incluidos hematólogos, neurólogos y epidemiólogos, que discutieron aspectos específicos de los eventos de tromboembolismo detectados.

Sin embargo, estos expertos no han podido identificar factores de riesgo subyacentes del fármaco, mecanismos fisiológicos o datos concretos para caracterizar mejor los casos observados y el riesgo potencial de la vacuna en los casos "muy raros" de coagulación sanguínea inusual como los detectados ya en personas vacunadas con AstraZeneca.

Por ahora, la EMA aún opina que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención del covid-19, que tiene un riesgo asociado de hospitalización y muertes, "superan los riesgos de efectos secundarios" que pueda tener el fármaco, aseguró Cooke, que recordó que "las recomendaciones (de la EMA) se guían por la ciencia".

EMA’s safety committee (#PRAC) is continuing its evaluation of very rare cases of unusual blood clots in people vaccinated with the AstraZeneca#COVID19 vaccine

https://t.co/7fEBLZkMC5 #COVID19Vaccines #medicine— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 31, 2021