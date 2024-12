Biden conmuta sentencias a 1,500 personas, en el mayor acto de clemencia de la historia

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este jueves que conmutará las sentencias de unas 1,500 personas y perdonará a otras 39 condenadas por delitos no violentos en lo que supone la mayor medida de clemencia aprobada en la historia del país, según la Casa Blanca.



Biden "concederá clemencia a casi 1,500 estadounidenses, la mayor cantidad en un solo día, que han demostrado una rehabilitación exitosa y un fuerte compromiso para hacer que sus comunidades sean más seguras", anunció la Casa Blanca en un comunicado.



El presidente conmuta las sentencias de cerca de 1,500 personas que fueron puestas en arresto domiciliario durante la pandemia de COVID-19 y que se han reintegrado con éxito a sus familias y comunidades.



También indulta a 39 personas que fueron condenadas por delitos no violentos en una acción que es la mayor concesión de clemencia en un solo día en la historia moderna, subrayó la Casa Blanca.



En la nota se especifica que Biden ha emitido más conmutaciones de sentencias en este punto de su presidencia, que dejará el próximo 20 de enero, que cualquiera de sus predecesores recientes en el mismo momento de sus primeros mandatos.



Y además anuncia que en las próximas semanas, tomará medidas para "brindar segundas oportunidades significativas y continuará revisando indultos y conmutaciones adicionales".



La decisión se produce apenas diez días después de que el presidente estadounidense concediera un polémico indulto "total e incondicional" a su hijo Hunter Biden, encausado en un proceso por posesión ilegal de un arma y fraude fiscal, una medida muy criticada en el país, especialmente por el Partido Republicano e incluso por algunos de sus colegas demócratas.



La decisión eximió a Hunter Biden de una posible pena de cárcel por haber mentido en la declaración de antecedentes al adquirir en octubre de 2018 y después tener durante 11 días un revólver sin reconocer su entonces adicción a las drogas, y le libró también de los nueve cargos por fraude fiscal que se le imputaban y de los que ya se había reconocido culpable.



En su último día en el poder, el presidente Barack Obama había establecido un nuevo récord en cuanto a medidas de clemencia al conmutar las sentencias de 330 presos condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas.



En total, el también demócrata Obama llegó a conmutar las sentencias de 1,715 personas, incluidas 568 que habían sido condenadas a cadena perpetua.