Biden está decidido a seguir en la carrera presidencial pese a presiones

El presidente de EE.UU., Joe Biden, está decidido a seguir en la carrera presidencial y no tiene planes de retirarse, pese a que en las últimas horas se haya filtrado que los principales líderes demócratas en el Congreso le han pedido que reconsidere su candidatura.



Fuentes de la campaña dijeron a EFE que Biden no planea anunciar su retirada y que está comprometido a honrar a los votantes que le eligieron durante las primarias del Partido Demócrata, celebradas de enero a junio y en las que recibió más del 87 % de los votos.



Biden, quien compitió sin apenas rivales significativos en ese proceso, tiene previsto ser nominado oficialmente como candidato del partido en las próximas semanas en un proceso telemático, en vez de en la convención del partido como suele ser habitual.



Según las citadas fuentes de la campaña, Biden se encuentra actualmente trabajando y atendiendo "temas oficiales" desde su residencia en Delaware, donde permanece aislado tras haber dado ayer positivo para la covid-19 mientras hacía campaña en Nevada, estado clave para los comicios de noviembre.



En Nevada, Biden estuvo con "buen ánimo" y "buen espíritu", describieron esas fuentes.



En las últimas horas se ha intensificado la presión sobre Biden para que ponga fin a su campaña de reelección, con varios medios de comunicación señalando que carece de respaldo entre figuras destacadas del Partido Demócrata.



Otra fuente cercana al Partido Demócrata dijo a EFE que, aunque Biden no parece que vaya a renunciar, las declaraciones de figuras destacadas sí podrían tener peso en el presidente y hacer que lo reconsidere, especialmente lo relativo al expresidente Barack Obama (2009-2017), con el que ejerció de vicepresidente.



Según informó este jueves The Washington Post, Obama ha dicho a sus círculos cercanos que Biden debe "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura ya que las posibilidades de victoria "se han reducido considerablemente".



De acuerdo con recientes filtraciones a los medios, la influyente congresista y expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi y los líderes demócratas del Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara, Hakeem Jeffries, conversaron en privado con Biden la semana pasada para expresarle sus preocupaciones.



CNN ha revelado que Pelosi dijo a Biden que no tenía posibilidades de ganar las elecciones y le advirtió de que arrastraría al Congreso con él; mientras que Schumer y Jeffries alertaron al presidente de que su candidatura pone en peligro la actual mayoría demócrata en el Senado y dificulta la recuperación de la Cámara Baja, según The Washington Post.



Además, 23 legisladores demócratas (22 representantes y un senador) han solicitado públicamente que Biden ponga fin a su candidatura y pase el testigo a otro aspirante. El congresista demócrata Jamie Raskin también le pidió hoy que reconsidere su candidatura.



Axios informó hoy que varios altos cargos demócratas creen que esta creciente presión podría convencer a Biden de abandonar la carrera presidencial, posiblemente este mismo fin de semana.

