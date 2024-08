Cajas negras darán las primeras pistas de las causas del accidente aéreo en Brasil

Los responsables por la investigación del accidente aéreo con 62 víctimas ocurrido el viernes en el estado brasileño de São Paulo esperan que las cajas negras del aparato, ya rescatadas, ofrezcan las primeras pistas sobre las causas de una tragedia de la que aún no tienen hipótesis concretas.



"En este momento los investigadores trabajan en la extracción de los datos de los grabadores de vuelo (cajas negras) para buscar explicaciones a lo ocurrido", afirmó este sábado el director del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña, brigadier general Marcelo Moreno.



En la improvisada rueda de prensa que ofreció en Vinhedo, ciudad en el interior del estado de São Paulo en donde ocurrió el accidente, el oficial afirmó que las cajas negras fueron rescatadas en la noche del viernes y trasladadas a Brasilia, y que ya se encuentran en el laboratorio del Cenipa.



"Primero vamos a extraer las informaciones del grabador de voz de la cabina y luego las del grabador de los datos del vuelo. Aún no sabemos cuánto puede durar ese trabajo", afirmó.



El general dijo que es prematuro comentar las diferentes hipótesis que han señalado especialistas sobre las causas del accidente, la principal de las cuales es sobre la posible acumulación de hielo en las alas de la aeronave, que explicaría su caída en barrena.



"En este momento no podemos afirmar si eso fue decisivo o no", afirmó el militar, quien aclaró que la aeronave tiene certificación para viajar en esas condiciones y dispositivos para impedir la formación de hielo.



De igual forma se pronunció el presidente de la aerolínea Voepass -propietaria de la aeronave siniestrada-, Eduardo Busch, para quien "todo lo que está circulando es especulación".



En su corto pronunciamiento Moreno "reafirmó" que "hasta el momento no tenemos ninguna información de que hubo una declaración de algún tipo de emergencia en los controles de tráfico de vuelo".



Según el militar, el piloto no se comunicó con alguna torre de control para reportar problemas.



En la misma rueda de prensa, el director presidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Thiago Pereira, reiteró que tanto la aeronave como los tripulantes estaban en condiciones regulares para operar y con todos los certificados exigidos actualizados.



El comandante de la Policía Militarizada de São Paulo, Cassio Araújo de Freitas, informó que hasta el inicio de la tarde habían sido rescatados los cuerpos de 31 de las 62 víctimas, dos de los cuales, el piloto y el copiloto, identificados con exámenes de dactiloscopia.



El portavoz del Cuerpo de Bomberos de São Paulo, capitán Michael Cristo, admitió que los cuerpos están en estado de difícil identificación, ya que varios quedaron calcinados, por lo que los trabajos de rescate exigen de mucho cuidado y paciencia.



Cristo afirmó que los primeros cuerpos fueron hallados sentados en las sillas que ocupaban en la aeronave, sin que ninguno hubiese sido lanzado fuera del aparato, lo que puede facilitar la identificación.



Voepass aclaró este sábado que el total de víctimas asciende a 62 tras la confirmación del embarque de un hombre que no estaba en la lista inicial de pasajeros por una falla en el check-in.



El avión accidentado, un bimotor de modelo ATR-72-500 y fabricación francesa, cubría el trayecto entre la ciudad de Cascavel y São Paulo con 58 pasajeros y 4 tripulantes a bordo y se accidentó cuando le quedaban unos 80 kilómetros para llegar a su destino.



Pese a caer en un área residencial, el aparato se estrelló en los patios traseros de un conjunto de viviendas sin afectar ninguna edificación ni dejar ninguna víctima en tierra.



Este es el accidente aéreo más grave ocurrido en suelo brasileño desde 2007, cuando un vuelo de la aerolínea TAM se estrelló contra un almacén, al salirse de la pista en el aeropuerto de Congonhas de São Paulo, dejando 199 muertos.