Celos habrían llevado a que joven descuartizara a médico

El español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido el sábado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia), según informaron a EFE fuentes cercanas al caso.

Sancho, de 29 años, llevaba siendo interrogado desde el viernes por la policía tailandesa, la cual asegura que ha confesado el crimen y que ha revelado que mató y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, por "celos y temor de que lo engañara".

Contradictoriamente también dijo que Edwin lo tenía prisionero. "Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El español se encuentra detenido en la comisaría de Koh Phangan y el lunes podría ser trasladado a la vecina isla de Samui, donde pasaría a disposición judicial. Se espera que ese día el juez revise el caso y las pruebas presentadas por la policía y decida si le acusa formalmente.

El nombre del presunto autor del crimen que ha revelado la policía coincide con el del hijo del actor español Rodolfo Sancho, nieto a su vez del también actor Sancho Gracia, al igual que las fotografías facilitadas por las autoridades tailandesas.

Sancho, cuyo visado ha sido revocado, se encontraba bajo vigilancia policial desde el viernes, después de que él mismo denunciara la noche del jueves en una comisaría de Kho Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla.

Según afirmaron a EFE fuentes policiales, el joven acompañó este sábado a la policía a los lugares en los que supuestamente arrojó distintas partes del cuerpo descuartizado del colombiano, entre ellos el mar.

Un recolector de basura había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato.

Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales.

Tras estos descubrimientos, la policía había decidido el viernes interrogar como sospechoso al español, también a raíz de percatarse de que este mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en comisaría para denunciar la desaparición.

Sancho fue captado por las cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura, y que habían registrado su alojamiento en la isla situada en el Golfo de Tailandia y conocida por sus fiestas de luna llena.

Las fiestas de luna llena, que congregan a miles jóvenes de todo el mundo, tuvieron lugar la pasada semana en una de las playas de la isla.

Según el diario Bangkok Post, que cita fuentes de la investigación, los dos hombres habían quedado en viajar y verse en Koh Phangan, donde la supuesta víctima había reservado una habitación de un hotel del 31 de julio al 3 de agosto.

Sancho, que declaró que fue a recoger a su amigo a un muelle en Koh Phangan el miércoles y que pasaron el día juntos, aseguró a la policía que su amigo desapareció después de la medianoche de ese mismo día.

Imágenes de cámaras de seguridad de la isla recogidas por medios locales muestran a ambos en una motocicleta el 2 de agosto.

El viernes, el sospechoso publicó una historia en su cuenta de Instagram en la playa junto al hotel Anantara, uno de los más exclusivos de la isla.

