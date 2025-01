China construiría un centro de mando militar 10 veces mayor que el Pentágono

China estaría construyendo un complejo militar 10 veces mayor que el Pentágono en el oeste de Pekín, donde, según fuentes de la inteligencia estadounidense, se situaría el centro de mando en tiempos de guerra, informa hoy el diario británico Financial Times (FT).



Según imágenes de satélite y análisis de inteligencia divulgados por ese rotativo, las obras comenzaron el año pasado a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital china y se expanden por un terreno superior a unos 6 kilómetros cuadrados, lo que lo convertirían en el mayor centro de mando militar de todo el mundo.



Esas fotografías apuntan también a la existencia de profundos pozos en la zona que, según los expertos, reflejan la construcción de búnkeres reforzados de gran tamaño que podrían cobijar a los líderes chinos en caso de conflicto, incluyendo una hipotética guerra nuclear.



"El análisis de las imágenes sugiere la construcción de varias posibles instalaciones subterráneas vinculadas por pasadizos, aunque se necesitan más datos e información para evaluar de manera completa esta construcción", explicó el analista Renny Babiarz, de la firma AllSource Analysis.



En el fuertemente censurado internet chino no existen menciones al proyecto, cerca del que no hay una presencia militar visible pero sí carteles que prohíben tomar fotografías o manejar drones, apunta el FT.



Un antiguo miembro de la inteligencia estadounidense citado por el diario asegura que el actual cuartel general del Ejército Popular de Liberación (EPL, el Ejército chino), situado en el centro de Pekín, es relativamente moderno pero no fue diseñado para actuar como centro seguro de mando.



"El principal centro de mando seguro está en las Colinas Occidentales, al noreste de las nuevas instalaciones, y se construyó hace décadas, en la cúspide de la Guerra Fría. El tamaño, escala y características parcialmente subterráneas de las nuevas instalaciones sugiere que sustituirá al complejo de las Colinas Occidentales como principal centro de mando en tiempo de guerra", apuntó esa fuente.



Dennis Wilder, antiguo encargado de análisis sobre China para la CIA, afirmó que "si se confirma, este nuevo búnker avanzado de mando subterráneo para los líderes militares, incluyendo al presidente Xi (Jinping) como presidente de la Comisión Militar Central, señala la intención de Pekín de construir no solo una fuerza convencional de clase mundial sino también la capacidad avanzada de librar una guerra nuclear".



FT subraya que la construcción del complejo se estaría produciendo a la par que el EPL desarrolla nuevas armas y proyectos ante la celebración de su centenario en 2027, una fecha para la que, según la inteligencia estadounidense, Xi habría ordenado a su Ejército que tenga las capacidades que serían necesarias para lanzar un hipotético ataque sobre Taiwán.