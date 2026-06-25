Comunidad internacional se solidariza con Venezuela

Luego de que el pueblo venezolano fuera sacudido por dos sismos superiores a 7.0 en la escala de magnitud, la comunidad internacional se ha volcado en ayuda humanitaria para los afectados y el envío de equipos de rescate con la finalidad de ubicar a los más de 150 desaparecidos reportados hasta la fecha.

Países como Colombia, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Guatemala, Chile, México, El Salvador y Perú se han solidarizado con la situación, habilitando centros de acopio con el propósito de asistir a las víctimas.

Panamá se unió al llamado, instalando alrededor de siete puntos de recolección de alimentos, artículos de emergencia, productos de higiene personal y sanitaria y materiales de primeros auxilios.

El principal centro de donaciones, ubicado en el Parque Omar, atenderá este viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y mañana sábado, hasta las 2:00 de la tarde para facilitar la llegada de los interesados.

Además, envió una misión de rescatistas y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) con el objetivo de contribuir en las misiones de rescate y salvamento de la población bajo los escombros.

"Esperamos que se logre pronto estabilizar los efectos de esta tragedia", expresó el mandatario José Raúl Mulino a través de X.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mencionó que el estado de La Guaira ha sido uno de los más afectados; los movimientos causaron el colapso de decenas de edificios, por lo que no se descarta que el número de víctimas, heridos y desaparecidos aumente significativamente con el paso de los días.

7.5

magnitud del primer terremoto ocurrido en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. 200

millones de dólares, fondo para financiar la construcción de nuevas viviendas en el país.

Las autoridades, para reconstruir las ciudades afectadas y financiar la construcción de nuevas viviendas, anunciaron la creación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los residentes del pueblo costero, por su parte, afirmaron sentirse desamparados; no hay electricidad, señal telefónica ni ayuda especializada para ubicar a sus familiares, lo que ha derivado en el saqueo de comercios parcialmente derrumbados por los sismos en busca de alimentos, medicamentos, bebidas, televisores, lavadoras, entre otros artículos para el hogar.

La líder opositora María Corina Machado pidió a los ciudadanos organizarse por medio de redes sociales para brindar atención a las víctimas y extraviados.

"El país ha sido golpeado en el alma; recordemos que no estamos solos. Este es el momento de servir y organizarnos para que este servicio sea efectivo", dijo.

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Informe

Lo ocurrido en Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio fue, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

Se estima que la cifra de fallecidos por estos fenómenos podría superar los 10,000.