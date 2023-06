¿Cuál es la mejor edad para tener hijos según científicos?

Un nuevo estudio, en el que se le dio seguimiento a 31,000 nacimientos, sugiere que la mejor edad para tener hijos es entre los 23 y 32 años. En este lapso, los bebés tendrían menos riesgos de defectos de nacimiento.

Según el estudio, las madres adolescentes y las mujeres de poco más de veinte años eran más propensas a dar a luz a niños con defectos en el sistema nervioso central, lo que afectaba aspectos como el desarrollo del cerebro y la columna, mientras que los embarazos maduros se asociaban con deformidades de la cabeza, el cuello, los ojos y los orejas.

El estudio, realizado por investigadores húngaros de la Universidad de Semmelweis, analizó la relación entre la edad materna y las anomalías congénitas no genéticas. Los resultados se publicaron en la revista BJOG: an International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Los investigadores evaluaron 31.128 embarazos con complicaciones por trastornos del desarrollo no cromosómico, utilizando datos del sistema de vigilancia de anomalías congénitas de casos y controles de Hungría, entre 1980 y 2009. Luego compararon los datos con 2.808.345 nacimientos registrados en la Oficina Central de Estadística de Hungría en los mismos 30 años.

"Primero, tratamos de determinar el período de diez años durante el cual ocurrieron la menor cantidad de anomalías congénitas. Descubrimos que entre los 23 y los 32 años puede ser la edad ideal para dar a luz. Luego identificamos los grupos de edad donde el riesgo es mayor en comparación con este período más seguro", dijo la doctora Boglárka Pethő, investigadora principal del estudio.

Los investigadores descubrieron que el riesgo de desarrollar anomalías no cromosómicas aumentaba un 20 % en general para los nacimientos menores de 22 años y un 15 % mayores de 32 años en comparación con la edad ideal para tener hijos (23-32).

El profesor Nándor Ács, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Semmelweis, explica que la investigación puede desempeñar un papel importante en el establecimiento de protocolos de detección y atención del embarazo.

"Dado que la edad de procrear en el mundo actual se ha retrasado hasta un punto extremo, es más importante que nunca reaccionar adecuadamente a esta tendencia", dijo.

Con respecto a las posibles causas, el experto recalcó que el riesgo para madres jóvenes podría deberse principalmente a factores del estilo de vida (fumar, consumir drogas o alcohol) y que a menudo no están preparadas para el embarazo.

Entre las madres de edad avanzada, incidirían elementos como la acumulación de factores ambientales como la exposición a productos químicos y la contaminación del aire, el deterioro de los mecanismos de reparación del ADN, el envejecimiento de los óvulos y el endometrio.

Los expertos advierten que la prevención es crucial en el caso de las madres de 32 años o más. Recomiendan tomar ácido fólico y vitaminas y adaptar los protocolos de detección a los factores de riesgo relacionados con la edad en todo el mundo.

