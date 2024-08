Daniel Noboa acepta candidatura para su reelección en los comicios de 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó este viernes la candidatura para su reelección en los comicios de 2025, con la mirada puesta en consolidar la transformación del país que dijo haber iniciado hace 9 meses, cuando asumió la jefatura de Estado.

En su discurso tras haber sido postulado por su agrupación política, ADN, para los comicios del próximo 9 de febrero, Noboa aseguró que el proyecto político que ahora lidera comenzó hace más de veinte años, con las candidaturas de su padre, Álvaro Noboa, que no logró llegar a la Presidencia en ninguno de sus intentos.

Defendió que el proyecto no busca venganzas sino justicia para los jóvenes, para los que no tienen oportunidades, para las madres, para la gente que se siente desamparada en los barrios más pobres del país y afectada por la delincuencia.

Asimismo -dijo- justicia para empresarios que han sido perseguidos y para los ciudadanos "que creyeron en un Estado y les falló a base de corrupción y malas prácticas".

"La búsqueda de justicia tiene que reforzarse con una reelección", sostuvo Noboa, de 36 años, que llegó a la Presidencia en noviembre pasado tras vencer en el balotaje a Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exjefe de Estado, Rafael Correa (2007-2017).

Noboa fue elegido para completar, hasta mayo de 2025, el período para el que fue designado Guillermo Lasso, quien pidió elecciones extraordinarias tras disolver el Parlamento en momentos en que esa instancia adelantaba un juicio político en su contra.

"Empieza una carrera desde cero", indicó Noboa al apuntar que ganaron el año pasado porque fue el candidato "indomable", "que más pelea le daba a los malos", que "no se rendía ante el viejo Ecuador y ante la política".

A sus simpatizantes les pidió comunicar "que esto es el principio de una transformación más grande, que recién llevamos nueve meses, pero que debemos consolidar este proyecto político, esta transformación y búsqueda de justicia, hasta lograrlo".

Compañera de fórmula

Noboa, que está distanciado con su actual vicepresidenta, Verónica Abad, a la que designó como embajadora en Israel, indicó que, con su compañera de fórmula para los comicios de 2025, María José Pinto, comparte los mismos valores, la ética de trabajo, la "pureza de sentimiento hacia mejorar un país".

Pinto -titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición- aseveró que la visión que comparte con Noboa es "de esperanza y transformación auténtica".

Rechazó lo que llamó la vieja política, cuyos "métodos corruptos se han infiltrado en el Gobierno y en la burocracia del Estado", en su opinión.

"Estamos aquí para cambiar eso. Nuestro objetivo es desmantelar esos métodos y construir un sistema que funcione para todos los ecuatorianos, con integridad y transparencia", subrayó.

Para iniciar la campaña electoral, Noboa deberá pedir licencia y, según la Constitución, encargar el poder a su vicepresidenta, quien ha denunciado un supuesto hostigamiento para obligarla a renunciar, algo que no planea hacer, según ha reiterado.

Respaldo en la Asamblea

Annabella Azín, madre del jefe de Estado y candidata a primera asambleísta nacional por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mostró su beneplácito por sentir que está haciendo algo "muy positivo" por la transformación de Ecuador.

Recordó que durante más de cuarenta años han trabajado por los más vulnerables, sin necesidad de ostentar un cargo público.

Azin señaló que no se puede transformar a Ecuador sin el apoyo de la Asamblea Nacional, donde, en los últimos meses, Noboa ha enfrentado a la oposición.

"No se puede trabajar en un país cuando tenemos que enfrentarnos a personas que prefieren ver arder el país y reinar sobre sus cenizas", comentó al añadir que para fortalecer al Gobierno se necesita "consolidar una Asamblea fuerte y que esté comprometida para sacar adelante" al país.

Una Asamblea -señaló- "que no pacte con criminales, que no pretenda censurar a los ministros que están trabajando, desenmascarando corrupción y que no se estanque en intereses particulares".

Al momento, en la Asamblea Nacional está en proceso un juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por supuesto incumplimiento de funciones en temas de seguridad, uno de los principales problemas que afronta al momento el país andino.

