Donald Trump exige rebaja inmediata en los precios de la gasolina a 2,50 dólares por galón

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte exigencia a los distribuidores y expendedores de gasolina en todo el país para que apliquen una reducción "de inmediato" en los precios de venta al consumidor.

El mandatario argumentó que el costo actual del combustible es excesivo e injustificado si se toma en cuenta que el petróleo de referencia se cotiza en torno a los 68 dólares por barril.

A través de un pronunciamiento emitido en su red social Truth Social, Trump instó a los comercializadores a estabilizar el valor de la gasolina en un promedio de 2,50 dólares por galón.

Asimismo, dirigió sus críticas a la administración estatal de California, exigiéndole una reducción en las cargas impositivas locales sobre los carburantes, al considerar que dichos gravámenes elevan artificialmente el precio final en la costa oeste.

Estabilización tras el cese al fuego en Oriente Medio

El jefe del Ejecutivo estadounidense subrayó que el barril de hidrocarburos ha alcanzado sus niveles de cotización más bajos desde el pasado mes de febrero, periodo en el que estalló el conflicto bélico en Oriente Medio que desestabilizó los mercados energéticos globales.

La desescalada en los precios responde de forma directa a los recientes avances diplomáticos en la región:

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta de 60 días para negociar un pacto nuclear definitivo

Las negociaciones se fundamentaron en un memorando de entendimiento previo que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de hostilidades.

Este acuerdo permitió la reapertura segura del estratégico estrecho de Ormuz, normalizando el tránsito de buques cisterna y aliviando los temores de un desabastecimiento global.

El comportamiento de los precios en las estaciones de servicio

De acuerdo con los reportes más recientes del sector energético en los Estados Unidos, las exigencias presidenciales se presentan en un escenario donde el precio promedio nacional de la gasolina ya se ubica técnicamente en torno a los 2,40 dólares por galón.

No obstante, el mercado interno muestra profundas asimetrías geográficas, registrando los valores más competitivos en los estados del sur, mientras que la costa oeste mantiene tarifas considerablemente más elevadas.

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Este panorama actual dista notablemente de los meses de mayor tensión geopolítica vinculados a la guerra en Oriente Medio, cuando la incertidumbre en el suministro global disparó el galón de combustible por encima de la barrera de los 4 dólares, impactando directamente en los índices inflacionarios de la nación norteamericana.