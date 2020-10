Donald Trump insinúa que es inmune al virus de la COVID-19 y anima a la gente a salir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este lunes tras dejar el hospital que ya es inmune al coronavirus y animó a la gente a salir y no temerle a la COVID-19 al escenificar un regreso triunfal a la Casa Blanca.

"Sé que hay un peligro, hay un riesgo, pero eso está bien. Ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé. Pero no dejen (que el virus) domine sus vidas, salgan, tengan cuidado", dijo Trump en un vídeo grabado justo al llegar a la Casa Blanca y compartido en Twitter.

Trump, de hecho, difundió dos vídeos en su red social favorita, el primero de imágenes de su llegada en helicóptero a la Casa Blanca con música heroica de fondo y el segundo de un breve discurso grabado minutos después del aterrizaje.

"He aprendido muchas cosas sobre el coronavirus y una cosa que se del cierto es: no dejen que les domine, no le tengan miedo, lo vencerán, tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, y lo derrotarán", aseguró el presidente.

"Fui (el viernes al hospital), no me sentía muy bien -añadió-, y hace dos días, me podría haber ido hace dos días, hace dos días ya estaba muy bien, mejor de lo que estado en mucho tiempo", dijo.

Trump escenificó así un regreso triunfal a la Casa Blanca tras su breve hospitalización de tres días para tratarse de COVID-19, una enfermedad que en Estados Unidos se ha cobrado ya más de 210.000 vidas, más que en ningún otro país en el mundo.

Una vez en la Casa Blanca, Trump subió las escaleras del pórtico sur de la residencia, se quitó la mascarilla, posó para fotos y saludó la partida del Marine One. Segundos después, el mandatario entró sin mascarilla al interior del edificio.

Aunque Trump anunció también en Twitter que "pronto" estará haciendo campaña de nuevo, su médico personal, Sean Conley, reconoció que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra en un "terreno no explorado" por otros pacientes de coronavirus debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

Una semana para comprobar su evolución

Pese a ese triunfalismo, el médico del presidente, Sean Conley, reconoció que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de la COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

También aseguró que "en la Casa Blanca tendrá un personal médico prestigioso a su disposición las 24 horas del día" como si siguiese en el hospital.

El presidente de hecho es de los primeros pacientes conocidos de COVID-19 a los que se ha suministrado una combinación de tratamientos potentes como el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron que recibió el viernes; el antiviral Remdesivir y el esteroide dexametasona.

La dexametasona suele ser suministrada normalmente en casos graves de la COVID-19 y muchos doctores advierten contra su administración en fases tempranas de la enfermedad.

Conley aseguró que los médicos irán supervisando a Trump para comprobar cuando esté libre de virus vivo que pueda contagiar, algo que suele ocurrir "a los diez días, aunque hay una posibilidad de que sea más temprano o más tarde".

"Así que estamos pensando en el fin de semana. Si podemos llegar al próximo lunes y sigue estando igual, o aún mejor, mejora, podremos por fin lanzar un profundo suspiro de alivio", agregó.

Conley reconoció que el consenso médico es que los pacientes de COVID-19 son especialmente vulnerables durante un periodo que dura entre siete y diez días desde que registran los primeros síntomas, y que Trump no ha llegado aún a ese punto, pero dijo que es "cautelosamente optimista" de que todo evolucionará bien.