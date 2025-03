El exgobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, elegido para reemplazar a Justin Trudeau

El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido este domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y del Gobierno canadiense.



Carney se impuso con claridad en una votación convocada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la exviceprimera ministra y exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del Gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del exgobernador del banco central canadiense.



Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril.



Carney se hizo con el liderazgo del Partido Liberal tras conseguir el apoyo del 85,9 % de los aproximadamente 150.000 seguidores de la formación política que finalmente ejercieron su derecho a voto para elegir al nuevo líder.



En segundo lugar quedó Freeland, con un 8 % de los votos.



Tras ser declarado nuevo dirigente del partido, Carney dijo que "el Partido Liberal de Canadá está unido, es fuerte y está preparado para luchar para construir un país incluso mejor" y se refirió en varias ocasiones al presidente estadounidense, Donald Trump, y sus amenazas contra la economía y soberanía del país.



"Mi Gobierno pondrá en acción un plan para construir una economía más fuerte y nuevas relaciones comerciales con socios comerciales fiables", dijo Carney para añadir a continuación que Canadá no puede dejar que Trump "tenga éxito".



"Siento que todo en mi vida me ha ayudado a prepararme para este momento", añadió Carney.



El nuevo líder liberal, que no es diputado y nunca ha sido elegido para ocupar un escaño en la Cámara Baja del Parlamento canadiense, tendrá que decidir en las próximas semanas si convoca elecciones anticipadas o espera a que los partidos de la oposición presenten una moción de censura contra su Gobierno.



El Partido Liberal se encuentra en minoría en el Parlamento canadiense, cuyo mandato fue prorrogado por Trudeau en enero y no reanudará sus sesiones hasta el 24 de marzo.



Los tres grupos de la oposición, el Partido Conservador, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) y el soberanista Bloque Quebequés (BQ), ya han advertido de que tienen la intención de forzar elecciones anticipadas.