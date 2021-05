El rey de España recibe la vacuna contra la covid-19 en su turno de edad

El rey de España, Felipe VI, recibió la vacuna contra la covid-19 en un espacio público en Madrid y dentro del turno establecido por tramos de edad, informaron este domingo fuentes de la Casa Real.

El jefe de Estado fue vacunado el sábado en el pabellón multiusos del Wizink Center, después de que presidiera en la capital de España los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas españolas.

Felipe VI, de 53 años, está dentro de los grupos de edad a los que se empezó a inmunizar este mes, por lo que la Casa Real subrayó que fue vacunado "en lugar y tiempo según le ha correspondido".

La Casa Real no informó sobre la marca del suero que se le inyectó, por lo que no precisó si necesita o no una segunda dosis, ni va a distribuir imágenes de la vacunación.

A diferencia de su madre Sofía, reina emérita, a quien le inyectaron las dos dosis en el centro de salud más cercano a la residencia oficial del Palacio de la Zarzuela en Madrid, el jefe del Estado fue a uno de los llamados vacunódromos instalados en la ciudad.

Además de Felipe VI y su madre, de 82 años, el rey emérito Juan Carlos, de 83, es el otro miembro de la familia real española que está inmunizado, pues se vacunó durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde el pasado agosto cuando se marchó de España ante un escándalo por sus presuntas irregularidades financieras en el extranjero.

También están ya vacunadas las infantas Elena y Cristina, hermanas del rey, a las que se que las inyectó la vacuna cuando fueron a visitar a su padre al país árabe en febrero.

En el caso de la reina Letizia, de 48 años, y sus hijas, la princesa Leonor, heredera del trono en España, y la infanta Sofía, la Casa Real señaló que, al igual que el rey, recibirán la vacuna cuando les toque de acuerdo al orden que establezca el Ministerio de Sanidad español.

Felipe VI guardó cuarentena durante diez días a finales del pasado noviembre después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo.

El monarca suspendió su agenda oficial, si bien la reina y sus hijas pudieron continuar con su actividad con normalidad.

En la prueba PCR dio negativo, si bien completó su aislamiento de acuerdo con las instrucciones sanitarias.

Al rey también se le practicó una prueba del coronavirus en marzo del pasado año, al comienzo de la pandemia, al igual que la reina, quien fue la que estuvo confinada dos semanas tras haber estado en un acto con la ministra española de Igualdad, Irene Montero, a quien se le diagnosticó la covid-19.

La princesa Leonor fue el otro miembro de la familia real española en guardar cuarentena en septiembre a los pocos días de iniciar el curso escolar, pero también dio negativo en el test.

España ha administrado cerca de 26 millones de vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen en sucesivas fases con prioridad para personas de mayor edad, colectivos de riesgo ante la enfermedad y trabajadores de servicios esenciales, entre otros criterios, con casos polémicos como los de algunos políticos, mandos militares o un obispo que fueron vacunados antes de que les correspondiera.

