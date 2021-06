Estados Unidos compra 500 millones de vacunas contra la covid-19 para la distribución global

La Casa Blanca alcanzó un acuerdo para comprar 500 millones de vacunas contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech que entregará a cerca de 100 países en los próximos dos años, anuncio que se espera haga el presidente estadounidense, Joe Biden, en su participación en el G7 este fin de semana, adelantó este miércoles el diario The New York Times.



Después de semanas de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden señaló esta mañana antes de subir al avión presidencial rumbo al Reino Unido, donde tendrá lugar la reunión del G7, que tenía una estrategia de vacunación global que presentaría en la cumbre, de la que no ofreció detalles.

Versión impresa

Según el diario neoyorquino, las primeras 200 millones de dosis se donarían este año y las restantes 300 millones en 2022. El suero de Pfizer/BioNTech requiere dos dosis para la vacunación completa.

La recuperación de la pandemia será uno de los temas centrales de la agenda de la reunión de este grupo de élite de los países más industrializados (Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón).

La abismal disparidad en el acceso a las vacunas entre los países desarrollados y los de menos recursos ha provocado llamados urgentes por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se refuerce la distribución entre las economías en desarrollo.

En Estados Unidos y el Reino Unido, más del 50% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que en el continente africano apenas ha sido inoculado un 2% de sus habitantes.

Biden informó el pasado mes que Estados Unidos repartirá 80 millones de vacunas, la mayor parte a través de Covax, el programa auspiciado por la OMS, de los cuales 25 millones serían entregados este mes de junio a varios países asiáticos, africanos y de Latinoamérica y el Caribe.

El mandatario estadounidense estará hasta el domingo en el Reino Unido, donde también tiene previsto mantener un encuentro ese día con la reina Isabel II en el castillo de Windsor.

VEA TAMBIÉN: Vicepresidente explota en Twitter y lanza amenaza con proceder legalmente

Más tarde, en la capital belga, tiene programado acudir a la cumbre de la OTAN del próximo 14 de junio y a otra entre Estados Unidos y la Unión Europea al día siguiente.

El mensaje principal de Biden será, como el mismo describió en un editorial en el diario The Washington Post el fin de semana, que Estados Unidos renueva su compromiso con los aliados y socios, y que quiere demostrar la capacidad de las democracias para afrontar los retos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!