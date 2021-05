"Ever Given" retenido en el canal de Suez hasta acordar indemnización con autoridades egipcias

El Tribunal Económico de Ismailiya (Egipto) rechazó hoy la apelación presentada por la empresa japonesa propietaria del portacontenedores "Ever Given", que tendrá que permanecer en aguas del canal de Suez, hasta llegar a un acuerdo para el pago de una indemnización a las autoridades egipcias.

La prensa local informó este domingo de que ese tribunal confirmó la decisión adoptada anteriormente, por lo que el barco permanecerá retenido de forma cautelar, ya que la Autoridad del Canal de Suez no ha llegado aún a ningún acuerdo con la empresa Shoei Kisen.

La compañía nipona había apelado el pasado 4 de mayo la decisión del Tribunal Económico de Ismailiya, que dictaminó a mediados de abril la incautación del "Ever Given" después de que bloqueara el canal de Suez durante seis días consecutivos a finales de marzo.

La entidad gestora del canal, por el que transita más del 10 % del comercio marítimo mundial, ha pedido una compensación de 916 millones de dólares a los propietarios del barco por los daños y perjuicios causados.

Por otra parte, el Tribunal Económico de Ismailiya decidió este domingo remitir el caso a otro tribunal de primera instancia que celebrará una sesión el día 29 de este mes, porque "no tiene la competencia específica en el caso", según informaron varios periódicos digitales.

El contencioso en torno al "Ever Given" se prolonga desde mediados de abril y el barco ha permanecido anclado en el canal desde que fue desencallado el pasado 29 de marzo.

El portacontenedores de bandera panameña, que integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen y es propiedad de Shoei Kisen, quedó atravesado en el canal con sus 400 metros de eslora y motivó que cientos de barcos tuvieran que esperar días para transitar entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, y viceversa.

La Autoridad del canal de Suez calculó pérdidas millonarias por cada día de atasco, pero la aseguradora británica UK P&I Club consideró desproporcionada la indemnización solicitada por Egipto.

