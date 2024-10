¿Hackers chinos intentan atacar teléfonos de Donald Trump y miembros de campaña de Kamala Harris?

Hackers chinos involucrados en una operación de espionaje más amplia tenían como blanco los teléfonos móviles utilizados por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, su compañero de fórmula, JD Vance, y personas asociadas con la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, dijeron el viernes personas familiarizadas con el asunto.

No estaba claro de momento a qué datos pudieron haber accedido, si es que fue el caso.

Las autoridades de Estados Unidos siguen investigando el asunto, dijeron las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Un comunicado del FBI no confirmó la identidad de ninguno de los posibles objetivos, pero dijo que estaba investigando “el acceso no autorizado a la infraestructura de telecomunicaciones comercial por parte de actores afiliados a la República Popular China”.

“Agencias de todo el gobierno de Estados Unidos están colaborando para mitigar esta amenaza, y se están coordinando con nuestros socios de la industria para fortalecer las defensas cibernéticas en todo el sector comercial de las comunicaciones”, dijo el FBI.

Funcionarios estadounidenses creen que las campañas se encontraban entre los numerosos objetivos de una operación de ciberespionaje de mayor envergadura lanzada por China.

No está claro qué información esperaba obtener China.