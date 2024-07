Harris recibe importantes apoyos a su candidatura, mientras otros callan

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha recibido en pocas horas tras confirmar que aspira a la candidatura demócrata a la presidencia tras la renuncia del presidente, Joe Biden, importantes apoyos de gobernadores, congresistas y del matrimonio Clinton, aunque otros guardan silencio por el momento.



Tras anunciar su renuncia a seguir en campaña, Biden fue claro al dar su apoyo explícito a Harris, pero otros importantes miembros de la formación, como el expresidente Barack Obama (2009-2017) mostraron su predisposición por un proceso de elección más abierto.



Los gobernadores de California, Gavin Newson; de Pensilvania, Josh Shapiro; Carolina del Norte, Roy Cooper; Kentucky, Andy Beshear, y Minesota, Tim Waltz, explicitaron su apoyo a la candidatura de Harris.



Otros gobernadores de estados clave, como el de Wisconsin, Tony Evers; o la de Míchigan, Gretchen Whitmer, no dejaron claro su apoyo a Harris en los comunicados en los que reaccionaron al anuncio de Biden esta tarde de domingo.



Según la publicación The Hill, Harris y su equipo han pasado la tarde del domingo para garantizar los apoyos de los tres principales caucus (grupos) de la Cámara de Representantes. Pramila Jayapal, del ala progresista; Nanette Barragán, del Caucus Hispano, y McLane Kuster, del la Nueva Coalición Demócrata, apoyaron la nominación de Harris como candidata del partido.



El expresidente Bill Clinton (1993-2001) y la excandidata presidencial y exsecretaria de Estado Hillary Clinton dieron su apoyo a Harris poco después del histórico anuncio de Biden de que no buscará la reelección tras varias semanas de presión interna para que dejara paso a alguien más capacitado para ganar al republicano Donald Trump.



"Es el momento de apoyar a Kamala Harris y de luchar con todo lo que tenemos para que sea elegida. El futuro de Estados Unidos depende de eso", indicaron los Clinton en un comunicado que contrasta con el de Obama.



Este último pidió al Partido Demócrata nominar a un "candidato extraordinario" para las elecciones de noviembre, pero en su mensaje evitó respaldar a la vicepresidenta.



"Vamos a navegar nuevas aguas en los próximos días. Pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que emergerá un candidato extraordinario", indicó Obama en un comunicado en el que deja abierto un proceso más competitivo.



El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries; el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer; o la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi evitaron nombrar a Harris en sus reacciones este domingo a la histórica decisión de Biden de renunciar a la reelección.



El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, prometió que el partido se regirá por "normas y procedimientos establecidos" para llevar a cabo un proceso "transparente y ordenado".



Harris emitió un comunicado este domingo agradeciendo a Biden su apoyo para que sea la candidata demócrata a la nominación presidencial y confirmó que optará a ese nombramiento, que tradicionalmente se oficializa en la Convención Nacional, que tendrá lugar este año entre el 19 y 22 de agosto en Chicago.



"Es un honor tener el apoyo del presidente y mi intención es ganarme y obtener esta nominación", aseguró en un comunicado.