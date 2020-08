Incendio de grandes proporciones consume fábrica en Birmingham

Más de 100 bomberos se encuentran en la comunidad de Birminghan, en Inglaterra tratando de sofocar un gran incendio que se suscitó en una fábrica de plásticos en Tyseley Industrial Estate.

La gran columna de humo es visible a varios kilómetros del lugar.

El Servicio de Bomberos de West Midlands ha dicho que: "Este incidente durará hasta la noche. Evite el área y mantenga las ventanas y puertas cerradas si vive cerca".

Birmingham es una ciudad y un municipio metropolitano perteneciente al Reino Unido, en el condado Midlands Occidentales, de la región Midlands del Oeste.

Por su población, está considerada la segunda ciudad más importante del país después de Londres.

El humo del incendio se puede ver en el centro de la ciudad, así como en el aeropuerto de Birmingham y en Hall Green y Solihull.

Los operadores de viajes informaron de una fuerte congestión en las carreteras de los alrededores con Warwick Road y Stratford Road en Sparkhill y Tyseley "gravemente afectadas".'

Se advirtió a los pasajeros de autobús que esperaran retrasos en todos los servicios en el área.

Una mujer tuiteó: "Podemos ver esto desde Moseley. Espero que sus equipos estén bien, se ve horrible".

Actualmente, equipos de especialistas asistieron al sitio del incendio para apoyar en las labores de extinsión.

Las autoridades aconsejan a las personas que vivven en áreas cercanas que mantengan cerradas las puertas y ventanas.

